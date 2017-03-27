Büyük buluş! Ispanaktan kalp kası yaptılar

Bilim insanları ıspanak yaprağının iskeletini kullanarak kalp kası yapmayı başardı.

ABD’deki bilim insanları, ıspanak yaprağının iskeletini kullanılarak çalışan küçük bir kalp yapmayı başardılar. Bu da bir gün insanlarda doku yenilenmesinde önemli adımlar atılacağı anlamına geliyor.

Ispanak yaprağındaki bitki hücrelerini çıkararak selüloz ve damarlardan oluşan iskeleti kullanan bilim insanları müthiş bir çalışmaya imza attı. Bu iskeleti insan hücreleri ile çalıştıran ve kalp kasına dönüştüren bilim insanları, kas olarak çalıştırdıkları ıspanağa damardan sıvı verdi ve ıspanak yaprağı, adeta bir kalp kası gibi çalışarak bu sıvının yayılmasını sağladı.

National Geographic’te yer alan habere göre, laboratuvar ortamında yetiştirilen küçük ölçekli insan dokusu örneklerini, gerçek boyutlu dokulara, kemiklere ve hatta eksiksiz organlara dönüştürmenin yollarını arayan bilimcilerin önünde, aşmaları gereken çok temel bir sıkıntı vardı: Yenilenen dokunun derinlerine dek kanı taşıyabilecek bir damar sistemi kurmak.

3 boyutlu yazdırma dahil, şu anda var olan biyomühendislik teknikleri, sağlıklı doku gelişimi için gereken oksijenin, besinlerin ve temel moleküllerin taşınması için gerekli olan kılcal damar ölçeğindeki kan damarları ağının dallanarak oluşumunu gerçekleştiremiyor. Bu konu üzerinde çalışan Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI), Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Arkansas Eyalet Üniversitesi Jonesboro Yerleşkesi bilimcilerinden oluşan bir araştırma ekibi, sonunda bitkiler sayesinde başarıya ulaştıklarını açıkladı.

Çalışmanın ortak yazarlarından Glenn Gaudette, “Daha fazla çalışmamız lazım ancak şu ana kadarki çalışmalarımız çok umut verici” açıklamasını yaptı.