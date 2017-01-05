Caddeye yakın oturanlar erken bunuyor

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre ana yollara yakın oturan insanlarda bunama oranı daha yüksek. Siz de bu araştırmaya göre bunama riskinizi öğrenebilirsiniz. İşte yaşadığınız yerin yarattığı riski oranı...

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre ana yollara yakın oturan insanlarda bunama oranı daha yüksek. Siz de bu araştırmaya göre bunama riskinizi öğrenebilirsiniz. İşte yaşadığınız yerin yarattığı riski oranı...

Lancet’teki bilim insanları, Kanada’nın Ontario eyaletinde yaşayan 2 milyon insanı, 2001-2012 yılları arasında takip etti. Yapılan bu 11 yıllık araştırmada, hava kirliliğine ve trafik gürültüsüne yakın oturanların bunamaya daha yatkın olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu yıllar arasında 243,611 kişiye demans teşhisi konuldu ve bu bu teşhisi alan kişilerin çoğunluğunun büyük caddelere, ana yollara yakın oturduğu görüldü.

İŞTE OTURDUĞUNUZ YERE GÖRE BUNAMA RİSK ORANI

Büyük caddelerden 300 metre uzakta yaşayan insanlara göre karşılaştırma yapıldığında risk şöyle belirlendi:

Büyük yolların 50 metre uzağında yaşayanlarda risk % 7 daha yüksek

Büyük yollara 50-100 metre arası uzaklıkta yaşayanlarda risk % 4 daha yüksek

Büyük yollara 101-200 metre arası uzaklıkta yaşayanlarda risk % 2 daha yüksek

Araştırma, büyük yolların 50 metre civarında oturanlarda bulunan demans olgularının % 7-11’inin trafikten kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Public Health Ontario ve raporun yazarlarından Dr. Hong Chen, “Nüfus artışı ve şehirleşmenin artmasıyla birçok kişi trafik yoğunluğuna maruz kalıyor. Bu maruz kalma oranı arttıkça da demans oranı yükseliyor.” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar bu sonucun, gürültüye, ultra ince parçacıklara, nitrojen oksitlere ve lastik aşınmalarına da bağlı olabileceğini belirtti.

BBC’nin haberine göre, çalışma yalnızca demans tanısı alanların yaşadığı yerleri inceledi ancak bu yolların neden hastalığa yol açtığı kanıtlayamıyor.

BUNAMAYA KARŞI NE YAPABİLİRİZ?

Peki bu riski nasıl azaltacağız? Uzmanlardan demans riskini azaltmak için en iyi tavsiye: Sağlıklı olduğunu bildiğimiz şeyleri yapın; sigara içmeyi bırakın, egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin.

Demans, tıp dünyasında henüz nedenlerine ulaşılamayan ve dünyada yaklaşık 50 milyon kişiyi pençesine alan bir hastalık.