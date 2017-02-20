Canan Karatay’a ‘bal’ isyanı: Gelsin, ona daniskasını gösterelim

Canan Karatay'ın bal hakkındaki tespitlerine arıcılardan tepki gösterdi. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, “Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Gelsin ona, doğal balın daniskasını gösterelim. Bal yeseydin dolandırılmazdın” dedi.

Prof. Dr. Canan karatay'ın kaleme aldığı, ‘Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC’si' kitabında ‘Bal' ile alakalı olan kısımlarda baldan ‘Zehir' olarak bahsettiğini söyleyen Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Balın zehir ile eşit gösterilmesinde arıcıların oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Elevli, “Birileri artık canan karatay'a ‘dur’ demeli. Kendi kitaplarında yazdığı anlamsızca şeyler haricinde kanal kanal gezip spikerlerin ‘Peki, Balda mı yemeyeceğiz' sorusuna ‘Kesinlikle, bal eşittir şeker eşittir zehir' demesi kesinlikle yanlış. Canan Karatay bu söyleminden, kitabında ki bal ile alakalı yazdığı yazılardan vazgeçmeli. Neden mi? kendisi daha önce ‘Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC’si' adlı Karatay kitabında yer alan bazı konular var, özellikle bal ile ilgili soru yanıt şeklinde geçilmiş. Kitabın 50. Sayfasında balın ‘Zehir' olduğunu ve ‘balın yenmemesi' gerektiğini söylüyor. Kaynak olarak da gösterdiği kişide Dr. Stefan bogdanov, bu adam ülke ülke gezip balın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışan bir uzmandır. Şimdi Sayın Karatay, kitabında kaynak gösteriyor. ‘İsviçre Arıcılık Araştırma Enstitüsü yapmış olduğu çalışmadan' aldım ben bunu diyor, çalışmanın başını okusa bile yetiyor. Çalışmanın başlıklarında balın insan sağlığında ki önemi anlatılıyor. Fakat kaynak gösterdiği kitaptan kaynaklarla alakası olmayan tam tersi konuşuyor. Bununla alakalı da arkadaşlar çalışıyorlar ve bununla ilgilide gerekli suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.

‘GELSİN BAL YESİN'

“Kanal Kanal gezip ‘Türkiye'de doğal bal yoktur' diyor gelsin ona doğal balın daniskasını gösterelim” diyen Elevli, ”Kendisi belki ilkokul mezunu bir dolandırıcı tarafından dolandırılıyor. Sabahın erken saatinde diyor ki ‘hipnoza oldum' diyor. Sen hipnoza olmadın, sen eğer bal yeseydin sabahları kafan çalışırdı ve dolandırılmazdın. Avrupa bugün Türkiye üretiminin üç katı balı, 284 bin ton balı ithal ediyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için. Avrupa'da çeşitli dünyanın gelişmiş ülkelerinde bal bal artık reçete olarak sağlıkta kullanılıyor. Sayın Karatay bu söyleminizden vazgeçin çünkü bal şifadır” diye konuştu.

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56 BİR ÜRETİCİ VAR

Karatay'ın kitaplarından kullandığı cümlelerin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Elevli sözlerine şöyle devam etti: “Kitabının 23. baskısı 105 bin satmış şuan da kaçıncı baskıdadır bilmiyorum ama düşünün elit insanlar sizin kitabınızı okuyor ve buna bakarak yüz binlerce kişi sofrasından balı uzaklaştırıyor. Düzgün ve sağlıklı düşünebilmeniz için bir sabah kahvaltınıza bal koyun, bal yiyin ve ondan sonra sağlıklı düşünerek ağzınızdan çıkan sözü dikkat edin. Bu ülkede 56 bin tane üretici geçimini baldan sağlıyor, bal üretiyor ve doğal bal üretiyor. Elbetteki sahte ballar vardır. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de vardır ama bu ülkenin gerçek doğal balları vardır. Sayın Karatay, lütfen Türk arıcılığı adına söylüyorum bu söyleminizden vazgeçin ve bundan sonraki baskınızda bunu düzeltiniz.”