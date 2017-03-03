Canan Karatay’a hayranlarından ilginç doğum günü kutlaması

Elazığ 2 Mart 1943 yılı doğumlu, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dün doğum gününü kutladı. Hayranları ve takipçileri tarafından sosyal medyada oluşturulan bir grupsa Karatay’ın doğum gününü özel bir gün olarak ilan edip kutladılar.
Dün kimilerine göre 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü’ydü. Bu kişiler profil fotoğraflarını bir günlüğüne Karatay’ın fotoğrafı ile değiştirdi ve ona olan hayranlıklarını yüzlerce mesajla dile getirdiler. Ancak Karatay hakkında olumsuz yorum yapanları ise hemen ekarte ederek yorumlarını sildiler. Karatay’ı sevmeyenlere karşı aldıkları bu tavır ise tepki topladı.
Sosyal medyada Sağlıklı Yaşıyoruz adı altında toplanan Karatay’ın hayranları 2 Mart’ı dört yıldır 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü olarak kutluyor.
Karatay ise hayranlarına şu mesajla karşılık verdi: