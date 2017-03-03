Canan Karatay’a hayranlarından ilginç doğum günü kutlaması

Çarpıcı açıklamalarıyla ses getiren, alışılmışın dışında öneriler sunarak kimileri tarafından eleştirilen kimileri tarafından da ilgiyle takip edilen Prof. Dr. Canan Karatay 2 Mart'ta yani dün doğum gününü kutladı. Sevenleri ve hayranları onu yalnız bırakmazken, sosyal medyada oluşturulan bir grup olayı abartarak Karatay'ın doğum gününü 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü ilan ettiler. Üstelik Karatay'ı eleştirenlere de tepkili olan grup, hakkında yazılan olumsuz yorumları da sildi. Yani onlara göre Karatay'ı sevmeyen ölsün! mü?

Çarpıcı açıklamalarıyla ses getiren, alışılmışın dışında öneriler sunarak kimileri tarafından eleştirilen kimileri tarafından da ilgiyle takip edilen Prof. Dr. Canan Karatay 2 Mart'ta yani dün doğum gününü kutladı. Sevenleri ve hayranları onu yalnız bırakmazken, sosyal medyada oluşturulan bir grup olayı abartarak Karatay'ın doğum gününü 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü ilan ettiler. Üstelik Karatay'ı eleştirenlere de tepkili olan grup, hakkında yazılan olumsuz yorumları da sildi. Yani onlara göre Karatay'ı sevmeyen ölsün! mü?

Elazığ 2 Mart 1943 yılı doğumlu, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dün doğum gününü kutladı. Hayranları ve takipçileri tarafından sosyal medyada oluşturulan bir grupsa Karatay’ın doğum gününü özel bir gün olarak ilan edip kutladılar.

Dün kimilerine göre 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü’ydü. Bu kişiler profil fotoğraflarını bir günlüğüne Karatay’ın fotoğrafı ile değiştirdi ve ona olan hayranlıklarını yüzlerce mesajla dile getirdiler. Ancak Karatay hakkında olumsuz yorum yapanları ise hemen ekarte ederek yorumlarını sildiler. Karatay’ı sevmeyenlere karşı aldıkları bu tavır ise tepki topladı.

Sosyal medyada Sağlıklı Yaşıyoruz adı altında toplanan Karatay’ın hayranları 2 Mart’ı dört yıldır 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü olarak kutluyor.



Karatay ise hayranlarına şu mesajla karşılık verdi: