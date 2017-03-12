Chia tohumu yerken iki kere düşünün - Galeri

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Mucizevi olarak zayıflatıcı etkisi olduğu söylenen chia tohumunun, günlük 48 gramın üzerinde kullanılması halinde yan etkilere yol açabileceğini söylendi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal ise bu tohumun kilo verdirmediğini söyleyerek fazla tüketilmesine karşı uyarılarda bulundu.
Tohumun olumlu sonuçlarının olduğu gibi olumsuz sonuçlarının da olduğunu savunan Uysal, "Ülkemizde son dönemlerde oldukça popüler hale gelen chia tohumu aslında Azteklerin ve Mayaların milattan önce 3500'li yıllardan beri kullanmaya başladığı besin değeri yüksek, bir ada çayı türünün tohumlarıdır.
Yüzde 25-30 oranında yağ içeren chia tohumunun içeriğinin büyük kısmını omega-3 oluşturuyor. Doymuş yağ oranı düşüktür.
Besin değeri açısından baktığımızda ortalama 2 yemek kaşığı chia 137-139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içerir. 100 gramı kalsiyum, demir ve magnezyum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor.
Pek çok yiyeceğe, salatalara, soslara eklenerek kullanılabilir. İçeceklerle de karıştırılabilinir. Suda bekletildiğinde jelimsi kıvama gelebilir. Bunun tıpkı kuru baklagiller gibi tokluk hissi yarattığı düşünülür" diye konuştu.
ABD'DE KİLO VERDİRMEDİĞİ KANITLANDI
Türkiye'de son zamanlarda zayıflatıcı etkisi olduğu söylense de chia tohumunun sanıldığı gibi mucizeler yaratmadığını öne süren Uysal, "ABD'de yapılan bir araştırmada beden kitle endeksi 25'in üzerinde olanlara 12 hafta süresince normal diyetlerine günde 50 gram chia tohumu verilmiş.
Bu süre sonunda yapılan değerlendirmelerde chia tohumu verilen bireylerde kan lipit değerlerinde veya kilo verdirici etkisi ile ilgili belirgin bir azalma tespit edilmediği bildiriliyor. Bununla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Tokluk süresini uzattığına dair veriler olsa da, bilim adamları tok tutma etkisinin lif içeriğine bağlı olduğunu, bunun diğer besinlerle de sağlanabilineceğini düşünüyor" dedi.
Uysal, günlük 48 gramın üzerinde alınmasının yan etkilere yol açabileceğini söyleyerek, "Yüksek omega 3 içeriğinden dolayı kan sulandırıcı etkisinden ötürü kan basıncında düşüş ve kanamalara, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara, gastrointestinal problemlere neden olabilmektedir.
Gluten içermez, bu nedenle çölyak hastaları tarafından tüketilebilir.Tabi ki tüm besinlerde olduğu gibi chia tohumunu da porsiyonunda tüketildiği taktirde beslenme listelerine uzmanların önerdiği dozlarda eklenerek çeşitlilik sağlanabilir" diye konuştu.
Chia tohumu yerken iki kere düşünün - Galeri
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