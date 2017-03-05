Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tCep telefonu, internet ya da uyku gibi bağımlılıkların seks yapmaya tercih edildiğini biliyor muydunuz? . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSeks üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları sizi çok şaşırtacak. İşte sekse tercih edilen 6 şey&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUyku . Yorgun olduğunuz gecelerde seks yapmayı mı yoksa bir an önce uykuya dalmayı mı istersiniz?. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAmerika&#8217;da İyi Uyku Derneği&#8217;nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların %12&#8217;si geceleri seks yapmak yerine uykuyu tercih ediyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAkıllı telefonlar . Akıllı telefonların hayatımızdan çıktığı bir an bile yok. Amerika&#8217;da yapılan bir araştırmada insanların cep telefonlarına seks yapmaktan daha bağımlı oldukları ortaya çıktı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t2011 yılında yapılan araştırmada insanların %33&#8217;ü bir hafta boyunca telefonlarından ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih etti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİltifatlar Güzel bir iltifat duymaktan kim hoşlanmaz?. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t2011 yılında yapılan bir araştırmada üniversite çağındaki kişilerin, sevişmek yerine egolarını tatmin etmekten daha çok hoşlandıkları belirlendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYemek Sevdiğiniz yemeklerden ne kadar ayrı kalabilirsiniz?. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t2012 yılında yapılan bir anket sonucuna göre bekar kadınların 1 yıl boyunca çok sevdikleri yemeklerden ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmış.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİnternet 2008 yılında bir bilgisayar şirketinin yaptığı araştırmada kadınların %46&#8217;sının 2 hafta boyunca internet erişimlerinin sınırlandırılması yerine seks yapmamayı tercih ettikleri tespit edilmiş.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tErkeklerde ise bu oran %30 civarında.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGençlik Cilt bakım ve makyaj ürünleri satan kozmetik firması Elizabeth Arden, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada &#8220;Seks yapmak mı yoksa genç kalmak mı?&#8221; sorusunu kadınlara sordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAraştırma sonucunda ise kadınların 1 yıl boyunca seks yapmak yerine yavaş yavaş yaşlanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .