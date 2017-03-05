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Cep telefonu, internet ya da uyku gibi bağımlılıkların seks yapmaya tercih edildiğini biliyor muydunuz?
Seks üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları sizi çok şaşırtacak. İşte sekse tercih edilen 6 şey...
Uyku
Yorgun olduğunuz gecelerde seks yapmayı mı yoksa bir an önce uykuya dalmayı mı istersiniz?
Amerika'da İyi Uyku Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların %12'si geceleri seks yapmak yerine uykuyu tercih ediyor.
Akıllı telefonlar
Akıllı telefonların hayatımızdan çıktığı bir an bile yok. Amerika'da yapılan bir araştırmada insanların cep telefonlarına seks yapmaktan daha bağımlı oldukları ortaya çıktı.
2011 yılında yapılan araştırmada insanların %33'ü bir hafta boyunca telefonlarından ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih etti.
İltifatlar Güzel bir iltifat duymaktan kim hoşlanmaz?
2011 yılında yapılan bir araştırmada üniversite çağındaki kişilerin, sevişmek yerine egolarını tatmin etmekten daha çok hoşlandıkları belirlendi.
Yemek Sevdiğiniz yemeklerden ne kadar ayrı kalabilirsiniz?
2012 yılında yapılan bir anket sonucuna göre bekar kadınların 1 yıl boyunca çok sevdikleri yemeklerden ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmış.
İnternet 2008 yılında bir bilgisayar şirketinin yaptığı araştırmada kadınların %46'sının 2 hafta boyunca internet erişimlerinin sınırlandırılması yerine seks yapmamayı tercih ettikleri tespit edilmiş.
Erkeklerde ise bu oran %30 civarında.
Gençlik Cilt bakım ve makyaj ürünleri satan kozmetik firması Elizabeth Arden, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada "Seks yapmak mı yoksa genç kalmak mı?" sorusunu kadınlara sordu.
Araştırma sonucunda ise kadınların 1 yıl boyunca seks yapmak yerine yavaş yavaş yaşlanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma
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