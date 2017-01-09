Çocuğum astımlı, kışın nasıl giydirmeliyim?

Astımlı çocukları olan ebeveynler bu havalarda çok endişeli... Astım krizlerini tetikleyebilen soğuk havalara karşı, çocuklarını nasıl giyderecekleri konusunda tedirgin olan anne babalara önemli bilgiler veren Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, rüzgar maskesi kullanma önerisinde bulundu.

Astımlı çocukları olan ebeveynler bu havalarda çok endişeli... Astım krizlerini tetikleyebilen soğuk havalara karşı, çocuklarını nasıl giyderecekleri konusunda tedirgin olan anne babalara önemli bilgiler veren Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, rüzgar maskesi kullanma önerisinde bulundu.

Soğuk havalar etkisini artırdıkça astım hastalarının yaşam kalitesi düşüyor. Bu nedenle özellikle çocuk hastaların dışarı çıkarken giydirilme şekilleri çok önemli. Çocuklarını çok giydirince terleyip hasta olmalarından, az giydirince de soğuktan hasta olmalarından endişelenen anne babalara öneriler sunan Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, rüzgar maskesi veya atkı ile ağız ve burnu kapatmanın önemli olduğunu vurguladı.

Çocukları astım hastası olan aileler için sıkıntılı aylar başladı. Havaların soğumasıyla astımlı çocuklarda görülen rahatsızlıkların artması, anne ve babaları endişelendiriyor. Ancak soğuk havalarda astım hastası çocuğunuzu koruyabilirsiniz. Bunun en iyi yolu ise ağza ve burna sarılan atkı… Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, astımlı çocukların akciğerlerinin enflemasyon denilen iltihaplanma sonucu çok hassaslaştığını belirtiyor. Enflemasyon birçok nedeni olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Akçay, “En sık karşılaşılan nedenler ev tozu mite'ları, polenler, küfler ve evcil hayvanların tüyleri gibi alerjenlere karşı alerji gelişmesi. Diğer nedenler ise genetik, obezite, hava kirliliği, akciğer enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle akciğerler hava değişimlerine ve soğuk havaya da hassastır” diyor.

SOĞUK HAVA HASTALIKLARI MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Astımlı çocukların akciğerlerinde aşırı hassasiyet olması sonucu sık sık öksürük, nefes sıkışması, akciğerde hırıltı belirtileri ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Akçay, gribal enfeksiyonların da ağır ve uzun sürede geçtiğini söylüyor. Astımlı çocukların akciğerlerinin aşırı hassas olması nedeniyle kışın bazı önlemler almak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Çünkü soğuk havanın akciğerlere doğrudan girmesiyle akciğerlerin bronşlarında daralma yaparak öksürük ve nefes sıkışması sebep olabileceği için soğuktan korunmak gerekir” şeklinde konuşuyor.

YÜN DEĞİL, PAMUKLU

Astımlı çocukların akciğerleri aşırı hassas olduğu için kışın bazı önlemler almak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Akçay, anne ve babalara çocuklarını nasıl giydirmeleri gerektiğini şöyle anlatıyor:

“En iyi uygulama rüzgar maskesi kullanmak veya atkı ile ağız ve burnu kapatmaktır. Bu şekilde soğuk havanın doğrudan akciğere ulaşması ve böylece öksürük engellenmiş olur. Astım özellikle İstanbul gibi deniz kenarında olan şehirlerde, ev tozu mite'larına alerji nedeniyle geliştiği ve birçok astımlı çocukta egzama ile birlikte olabildiği için yünlü iç çamaşırı yerine pamuklu iç çamaşırı tercih edilmelidir. Çok terleyen bir çocuksa ve iç çamaşırları çok ıslanıyorsa buna çözüm olabilecek en iyi çamaşırı tercihi doğal ipek çamaşırlardır. Çünkü teri en iyi çeken ve çamaşırın ıslak olmasını engelleyen en iyi alternatif ipek olanlardır. Bunun dışında soğuğu engelleyecek kıyafetler kullanmak ve ortam ısısına uygun hareket edebilmek için kat kat giyinmek gerekiyor. Örneğin dış ortamdan iç ortama girince üstünde paltoyu veya montu çıkarınca ortam sıcaksa çıkarabileceği bir yelek de giymesi de tercih edilebilir.”

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