Çocuk sahibi olanlar daha mı uzun yaşıyor? Peki kız ya da erkek çocuk fark ediyor mu? İşte İsveç'te yapılan araştırma...

Çocuk sahibi olmak ömrü uzatıyor mu?

Çocuk sahibi olanlar daha mı uzun yaşıyor? Peki kız ya da erkek çocuk fark ediyor mu? İşte İsveç'te yapılan araştırma...

İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre, çocuk sahibi olanların daha uzun yaşadığı belirlendi ama çocuğun cinsiyeti bu etki üzerinde belirleyici olmuyor. İsveç'teki Karolinska Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, anne-babaların ortalama yaşam süresi, çocuk sahibi olmayan yaşıtlarına göre 2 yıl daha fazla… Bu duruma çocukların, ileri yaşlarda anne-babalarının bakımına yaptığı katkı neden oluyor.

1.5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

BBC’nin haberine göre araştırmacılar, anne-baba olmanın ömrü nasıl etkilediğini saptayabilmek için 1,5 milyona yakın insanın nüfus kayıtlarını incelediler ve 1911’lere kadar geri gittiler.

İncelenen kişilerin ölüm tarihleri ve çocukları olup olmadığı araştırıldı.

Çalışmanın sonunda yaş ilerledikçe ölüm riskinin anne baba olan ya da olmayan herkeste arttığı ortaya çıktı.

Fakat yaşam beklentisi üzerinde etkili olan eğitim düzeyi ya da yoksulluk gibi diğer faktörler de hesaba katıldığında çocukları olanların yaşam beklentisinin arttığı belirlendi.

Örneğin çocukları olan babalar 80’li yaşları görürken, çocuksuz olanlar daha çok 70’lerinde ölüyordu.

Önceki bazı çalışmalarla çelişiyor

Bulgular çocuğun en azından kadın açısından, kaynaklarını kendine bakmak yerine çocuklara yönlendirdiği için yaşam beklentisini azalttığı yönündeki daha eski bazı çalışmalarla çelişiyor.

Örneğin yoksul toplumlarda dört ve üzeri çocuk sahibi olmanın yaşam süresini 3,5 yıl kadar azalttığı sonucuna varan bir çalışma yapılmıştı.

Journal of Epidemiology & Community Health adlı dergide yayımlanan araştırma, çocuklu kadınların ortalama yaşam beklentisinin 84,6, buna karşılık çocuksuz kadınların yaşam beklentisinin 83,1 olduğunu göstermişti.

Aynı araştırmaya göre erkeklerde bu fark biraz daha açılarak 78,4’ten 80,2’ye çıkıyordu.