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Poğaçalar'da kullanılan ve çeşitli hamur işlerini süsleyen çörek otunun, sağlığınıza olan faydaları saymakla bitmiyor.
Ölümden başka her derde çare olarak bilinen çörek otu kalp rahatsızlıkları ve depresyon gibi birçok bedensel ve ruhsal hastalıklarda şifa niyetine kullanılıyor.
Ayrıca geçmiş zamanlarda çörek otunu Kleopatra’nın gençleşmek ve güzelleşmek adına kullandığı söyleniyor.
Çağımızda bu ürün, hemoroid, ishal, nezle gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yapılan son araştırmalar, düzenli olarak balla karıştırılarak tüketilen çörek otunun, AİDS hastalığı tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar elde edildiğini ortaya çıkartmıştır.
Çörek otunun şifa olduğu diğer hastalıklar ise şöyle;
Karaciğer kanseri tedavisi
Yapılan son araştırmalarda çörek otunun, karaciğeri kanserojen etkilerden koruduğu ve karaciğer kanserinin şiddetini yavaşlattığını ortaya koymuştur.
Anksiyete ve depresyon tedavisi
Almanya’da yapılan bir araştırmada çörek otunun alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Aynı zamanda hormonları dengeleyici etkisi olduğunu, depresyondan çıkmanızı sağladığı ve anksiyete rahatsızlığını da tedavi ettiği belirtilmiştir.
Uykusuzluk sorunu
Günde bir avuç çörek otu uykusuzluk sorununuzun düzene girmesini sağlayacaktır. Stresli zamanlarda kullandığınızda sizi rahatlatacak zinde ve dinç hissetmenize yardımcı olacaktır.
Erkeklerde iktidarsızlık tedavisi
Her gün düzenli olarak 200 gr tüketilen çörek otu, erkeklerde iktidarsızlığın engellenmesini ve tedavi edilmesini sağlıyor.
Kalp hastalıkları tedavisi
Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörekotunun faydaları arasındadır. Çörekotu içinde bulunan timokinon 'un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir.
Çörek otunun inanılmaz faydaları
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