Crispr-cas9 tekniği farelerdeki hastalıkların seyrini değiştirdi. Sıra insanda mı?

Bilim insanları bazı hastalıklara neden olan genlerin son dönemde sık sık duyduğumuz CRISPR-Cas9 tekniğiyle başarıyla değiştirildiğini duyurdu. Araştırmacılar, tekniğin birkaç farklı hastalık için tedavi edici olabileceğini fareler üzerinde gösterdi. Peki bu tedavi insanlara uygulanabilir mi? Uygulanırsa ne gibi sonuçları olur? İşte ayrıntılar...

CRISPR-Cas9; gen ekleme, çıkarma veya hastalığa neden olan mutasyonları onarma becerileriyle biliniyor. Ne var ki düzenleme yapılan hücrenin bu yöntemle kesilmeye nasıl tepki vereceği ve kendini nasıl onarabileceği konusunda hala bilinmezlikler var, zira düzenlemeler sonunda beklenmedik yan etkiler ve dahası yeni mutasyonlar bile oluşabilir.

Yöntemin yapabilecekleri konusundaki araştırmalar devam ediyor. 7 Aralık tarihli Cell dergisinde Salk Enstitüsü'nden bilim insanlarının CRISPR-Cas9 yöntemiyle farelerde birkaç farklı hastalığı kullanabildiklerine yönelik bulgular yayımlandı.

Adeno-ilişkili virüs (AAV) kullanan bilim insanları akut böbrek yetmezliğine sahip bir farede hasar görmüş ya da etkinliğini yitirmiş genleri yeniden aktive edebilmeyi başardılar. Aynı yöntemle farklı çalışmalar da yürüten bilim insanları Tip 1 diyabet hastası bir farede kısmen de olsa yeniden insülin salgılanmasını sağlayabildiler. Buna ilave olarak, kas hastalıklarından mustarip farelerde de ilerlemeler kaydedildi. İleride Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik bozukluklar için de bu yöntemin kullanılması umuluyor.

kaynak:sciencedaily