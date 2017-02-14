Damak zevkimiz anne karnında mı şekilleniyor? Annenin yedikleri bebeği nasıl etkiliyor?

Araştırmalar gösteriyor ki neleri yemekten hoşlandığımız neleri sevmediğimiz yani damak tadımızın bir kısmı anne karnında şekilleniyor. Peki annenin yedikleri bebeği nasıl etkiliyor?..

Kimileri çok yemek seçerken kimileri önlerine ne konsa yer. Bazıları da spesifik bazı şeyleri kesinlikle yemez. BBC Future’da yayımlanan makalede belirtildiği üzere arıştırmalar yemek yeme alışkanlıklarımızın bir kısmının anne karnında şekillendiğini gösteriyor.

ANNE KARNINDA DAMAK ZEVKİ ADIM ADIM NASIL GELİŞİYOR?

Tat alma organcıkları cenin 8 haftayken oluşuyor. İşte ceninin tat alma duygusunun ve damak zevkinin gelişiminin anne karnındaki süreci.

8 hafta: Üzüm büyüklüğünde olan ceninin yüzü şekillenmeye ve bununla beraber tat ile oku için gerekli yapılar da oluşmaya başlıyor. Bebeğin dilinin olacağı bölgede küçük tat hücreleri oluşuyor. Bu hücrelere bağlanan sinirler beyindeki tat merkezlerini meydana getiriyor. Aynı zamanda minyatür burunun arka kısmında koku alıcıları belirmeye başlıyor..



12 hafta: Gebelik başlangıcında rahimdeki sıvı temel olarak su ve tuzdan oluşuyor ama 12. Haftada artık annenin proteinleri, karbonhidratları, yağları ve yediği yemeklerden gelen tat kimyasalları barındırıyor. Cenin ağzında tat reseptörleri oluştukça ve rahimdeki bu amniyon sıvıdan içtikçe tatlı ile acıyı ayırt edebilmeye başlıyor.



6. ay: Gelişimin başlangıcında hücreler ceninin nazal kanallarını tıkıyor ama bu aşamada artık bu hücreler çözülüyor ve kanallar açılıyor. Böylece cenin amniyon sıvıyı burundan da almaya başlıyor. Küçük reseptörler artık sıvıdaki tat kimyasallarını tespit edebilecek durumda. Böylece tatları ayırt edebiliyor ve rahimdeki zengin tatların ayırdına varıyor. Hatta bebek doğduktan sonra bunu hatırlar ve yüzünü annenin amniyon sıvısının kokusuna doğru çevirir.



Doğum sonrası: Doğduktan sonra bebeğin tat hissi gelişmeye devam eder doğumun akabinde tatlı, acı , ekşi ve umami (beş temel tattan biri) tatların farklı derecelerini ayırt edebilir. Tuzluluğu tespit edebilmesi ancak birkaç ay sonra olur. Amniyon sıvıda olduğu gibi anne sütü bebeğe annenin yediği yemeklerle bezenmiş yeni bir duyu deneyimi sağlar.



ANNE NE YERSE BEBEĞİN DAMAK ZEVKİNE TESİR EDER?

Tatlı besinler: Annenin yediklerinden bağımsız olarak tüm bebekler tatlı tada karşı bir tercihle dünyaya gelirler. Doğumdan hemen sonra bile bu görülebilir. Yeni doğan bebekler su yerine tatlı içecekleri tercih ederler ve zevk aldıklarını dudaklarını emerek, dillerini dışarı çıkartarak gösterirler. Tatlıya karşı bu erken düşkünlük bebeklerin kendiliğinden tatlı olan anne sütü gibi yüksek enerjili besinlere çekmektedir.

Otlar ve baharatlar: Annenin yediği şeylerdeki güçlü ve yoğun tatlar amniyon sıvıya geçebilir. Hatta sarımsak yedikten hemen sonra alınan amniyon sıvıdan sarımsak kokusu gelmektedir. Araştırmalar hamileliğinin son iki haftasında anason yağı içerek besinler yiyen annelerin çocuklarının doğum sonrası anason kokusunu hemen tanıyabildiklerini gösteriyor. Uzmanlar annenin yeme alışkanlıklarının bebeği yiyecek türlerine hazırladığı ve muhtemelen çocukların da bu besinleri yemeyi tercih edeceklerini düşünüyorlar.



Havuç: Tüm çocuklar sebze sevmez ama araştırmalar rahimden başlayarak tekrar tekrar denemeler yapılmasıyla sebzeleri sevmeyi öğrenebileceklerini öne sürüyor. Yapılan bir çalışma ile hamileliğinin son 3 aylık döneminde haftada dört gün havuç suyu içen annelerin bebeklerinin havuç suyunu, ilk defa sütten kesildikten sonra deneyenlere göre daha çok sevdiklerini tespit etmiş. Uzmanlar, bebeğin doğum sonrası gerek anne sütüyle gerek yemeklerinde havuç tadını almaya devam etmesi halinde havucun tadını sevmeye devam edeceğine inanıyor.

Abur cubur: Yağlı, şekerli ve tuzlu tatlla doğal olarak çekicidir ve fazla besleyici olmasa bile beyince zevk uyandırır. Farelerle yapılan çalışmalarda hamilelik ve emzirme dönemlerinde abur cubur yedirilen annelerin yavruların da güçlü bir abur cubura düşkün olduğu görülmüş. Anne karnında ve anne sütü ile abur cubur tatlarla tanışıp zevk alan fareler buna karşı hissizleşiyor ve daha sonra aynı zevki alabilmek için bu yiyeceklerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlar.

Artık kanıtlar gösteriyor ki benzer bir mekanizma insanlarda da etkili oluyor ama henüz detayları tam olarak aydınlatılmış değil.