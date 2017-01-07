Diş fırçalarken sakın bunu yapmayın

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak diş fırçası, diş ve diş eti birleşimine 45 derece açı ile yerleştirilmeli ve 10 kere dairesel olarak hareket ettirilmelidir.
Fırça daha sonra bir fırça boyu ilerletilmeli ve tüm diş yüzeyleri yanak ve dil tarafında aynı şekilde fırçalanmalıdır. Çiğneme yüzeyleri ise ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır dedi.
Diş eti hastalıklarından ve diş çürüklerinden korumak için dişlerin günde en az 2 defa 2 dakika fırçalanması gerektiğini belirten Kazak, diş fırçası ile ilgili yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
Diş fırçalamaya başlamadan önce asla fırça ıslatılmamalıdır. Fırça başı küçük ve orta sertlikte fırçalar tercih edilmelidir. Kullanılan macun miktarı fındık büyüklüğünü geçmemelidir. Ağız temizliği, fırçalama ve diş arası temizliği aşamalarından oluşur.
Sadece fırçalama yapmak hiçbir zaman tam bir temizlik sağlamaz. Fırçalama sonrası dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla diş ipi ya da arayüz fırçası kullanılmalıdır. Bu ürünlerin günde bir defa kullanımı uygundur.
Ağız bakımını desteklemek için gargaraların kullanılabileceğini kaydeden Kazak, Ağız gargaralarının kullanımı hiçbir zaman diş fırçalamanın ve/veya diş arası temizliğinin yerine geçmez. Sadece destekleyici etkiye sahiptir.
Her marka fırçanın boyutu, şekli, fırça kıllarının dizilişi ve kılların sertliğine göre farklılık göstermektedir. Sert kıllara sahip diş fırçaları diş minesine zarar verebileceği ve diş eti çekilmesi yapabileceği için tercih edilmemelidir diye konuştu.
İdeal diş fırçası nasıl olmalı?Kazak, İdeal bir diş fırçasının fırça kılları orta sertlikte olmalı ve kıl uçları mikroskobik olarak yuvarlatılmış olmalıdır. Böylece fırçanın diş minesini çizmesi önlenmiş olur. Diş eti çekilmesi olan kişiler yumuşak fırçalar tercih etmelidir.
Böylece aşırı kuvvet uygulanması sonucu oluşmuş dişlerdeki aşınmaların ve dişeti çekilmelerinin artması önlenebilir. Ağız içi cerrahi operasyon sonrası operasyon bölgesinin temizlenmesinde ekstra yumuşak diş fırçaları da kullanılabilir.
Ortodontik tedavi gören ve dişlerinde braketler olan hastalar için özel olarak üretilmiş ortasında oluk oluşturacak şekilde daha kısa fırça kılları içeren diş fırçaları tercih edilmelidir.
Son dönemde manuel diş fırçalarına ek olarak elektrikli diş fırçaları da kullanılmaya başlanmıştır. Bu fırçalar genelde ağız hijyenini manuel diş fırçalar ile sağlayamayan, elini elinin hareket kabiliyeti az olan, engelli ya da Parkinson hastası olan kişilere önerilir.
Her hastanın ağız diş sağlığına göre uygun olan bir fırça /macun vardır ancak size en uygun diş fırça /macun hekiminizin yapacağı muayene ile belirlenecektir şeklinde konuştu.