Diş Hekimi Emek Külür: Nüfusumuzun yüzde 86’sı diş fırçalamıyor

Türkiye'nin ağız ve diş sağlığına verdiği önemin araştırıldığı bir çalışmayı değerlendiren Diş Hekimi Emek Külür, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıldığını söyledi. Külür'ün değerlendirdiği bu araştırmaya göre birçok eve diş macunu bile girmemiş. İşte Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı karnesi...

Türkiye ağız sağlığını önemsemiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmayı değerlendiren Diş Hekimi Emek Külür, Türkiye'de günde iki kez düzenli diş fırçalayan kişi oranının yüzde 15'de kaldığını belirterek, “Nüfusumuzun yüzde 86'sı diş fırçalamazken, evlerin yüzde 70'inde diş macunu kullanılmamıştır” dedi.

YILDA 456 MİLYON TÜP DİŞ MACUNU TÜKETMEMİZ GEREKİYOR AMA…

Türkiye'de ağız ve diş sağlığını yapılan araştırma sonuçlarına göre değerlendiren Diş Hekimi Emek Külür, son bir yılda diş macunu kullanımı, diş fırçalama alışkanlığı, diş fırçası değiştirme sıklığı, ağız bakımıyla ilgili malzemelerin kullanımı ve diş hekimine başvuru sayısındaki verilerinin çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Diş sağlığının yeterli oranda önemsenmediğini söyleyen Dr. Emek Külür, “Diş macunu ve diş fırçası kullanma oranları ne yazık ki ülkemizde diş sağlığının önemsenmediğini göstermektedir. 76 milyon kişinin bir yılda toplam tüketmesi gereken diş macunu miktarı 456 milyon tüptür. 2013 yılında Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre diş macunu kullanan kişi sayısı 22 milyon 166 bin kişidir. Yani 53 milyon 834 bin kişi diş macunu kullanmamaktadır. Bir aileyi 4 kişi kabul ettiğimizde 13 milyon 458 bin 500 eve diş macunu girmemiştir. Kısaca özetlememiz gerekirse nüfusumuzun yüzde 86'sı diş fırçalamazken, evlerin yüzde 70'inde diş macunu kullanılmamıştır” dedi.

“BİR DİŞ FIRÇASI İKİ YIL KULLANILIYOR”

Diş fırçası kullanma oranlarında da düşük düzeyde olunduğunu açıklayan Dr. Emek Külür, “Bir kişinin bir yılda 4 adet diş fırçası kullanması gerektiğini düşünürsek 10 milyon 250 bin kişi diş fırçası kullanmıştır. Dolayısıyla 65 milyon 750 bin kişi diş fırçası kullanmamıştır. Yani bir diş fırçasının ortalama iki yıl kullanıldığı sonucu karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Ağız sağlığında büyük önem taşıyan diş ipi ve bakım suyu gibi malzemelerin de kullanılmadığına dikkati çeken Külür, “Bunların yanında ağız temizliği için diş fırçası kadar önemli olan diş ipi ve ağız bakım suyu kullanımı ülkemizde yok denecek kadar az. Bu malzemeler ise her 100 evden sadece 2'sine girmektedir. Türkiye'de günde 2 kez düzenli diş fırçalayan kişi oran yüzde 15'de kalırken, 35-44 yas grubundaki bin 500 kişide yapılan araştırmaya göre kişilerin yüzde 5'inin hiç diş hekimine gitmediği ortaya çıkmıştır” dedi.

AĞIZDAKİ ENFEKSİYON KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Uzmanlar günde en az iki kere yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini belirtirken, Türkiye'de böylesine önemli ve zaman almayan kişisel bakım ihmal ediliyor. Bunun sonucunda dişlerin araları ve diş etiyle birleşim yerlerindeki besin artıkları ve tükürüğün yapısında bulunan kireç parçacıkları bakteri plağı ile reaksiyona girerek dişlere iyice yapışıyor, taş oluşumuna neden oluyor. Diş plağının bir gramının ortalama 500 farklı türden oluşan ve yaklaşık 200 milyar bakteri ihtiva ettiği düşünüldüğünde durumun ciddiyetinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Ağız içindeki enfeksiyon tüm vücudu tehdit ediyor. Kalp rahatsızlığı gibi ciddi rahatsızlıklarda ağız içindeki bakteriler o bölgeye yerleşip tehdit oluşturuyor. Çocuklarda ise bu enfeksiyonlar büyüme yetersizliğine neden oluyor. Dişler fırçalanmadıkça yemek artıkları ile tükürükteki enzimlerin etkinliği ile oluşan metabolik ürünlerden beslenen bu bakterilerin oluşturdukları diş taşları, diş etlerinin iltihaplanmasına yol açıyor ve diş etinde oluşan iltihap dişi çevreleyen kemiği yok ediyor. Kemik desteğini kaybeden dişler önlem alınmazsa zamanla çürüksüz bile olsa kaybediliyor.

İHA