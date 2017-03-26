Diz ağrılarının en önemli nedenleri

Diz ağrıları depresyonu bile tetikliyor. Günlük hayatı oldukça etkileyen bu sorun, geçmişteki yanlış alışkanlıklardan bile ortaya çıkabiliyor ve dikkate alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Çocuklarda da kimi zaman büyüme döneminde olan bu ağrıların tümör belirtisi olabileceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan önemli uyarılarda bulundu.

Diz ağrıları depresyonu bile tetikliyor. Günlük hayatı oldukça etkileyen bu sorun, geçmişteki yanlış alışkanlıklardan bile ortaya çıkabiliyor ve dikkate alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Çocuklarda da kimi zaman büyüme döneminde olan bu ağrıların tümör belirtisi olabileceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan önemli uyarılarda bulundu.

Yoğunlaşan iş hayatı, spora olan ilginin artması, kişilerin bilinçlenmesi ve ağrıların ciddiye alınması sebepleri ile diz ağrılarından dolayı hekime başvurular artıyor. Bazı hastalarda ise bu durum tam tersinedir. Uzun yıllar diz ağrılarını krem ve ilaçlar ile geçirmeye çalışan hastalar incelemeye alındığında geçmişte yaşanmış düşmeler, menüsküs hasarları, şişman olmaları ya da zamanında kilo verememelerinden dolayı fizik tedaviden fayda görmedikleri ortaya çıkmıştır.

Her ne sebeple olursa olsun bu hastalık insanı hayattan koparan, günlük fiziki hareketlerini engelleyen, depresyonu tetikleyen sosyal bir hastalıktır. Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman diz ağrılarının oluşması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Diz ağrıları yaş grubu ve oluş şekillerine göre ikiye ayrılır. Yaş grubuna göre ağrılar; çocukluk, erişkin ve yaşlılık ağrılarıdır. Oluş şekillerine göre ağrılar ise büyümeye, yapılan sporlara, yaş ilerlemesine, kemik erimesine ve kireçlenme denen kıkırdak dokunun aşınmasına bağlı oluşur.

ÇOCUĞUNUZDA DİZ TÜMÖRÜ OLABİLİR!

Çocukluk yaşlarda diz ağrıları genellikle büyüyen kemiklerin ağrıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bisiklete binmek, koşmak, zıplamak ile artış gösteren bu ağrılar genellikle 14-15 yaşında büyümenin yavaşlaması ile azalmakta ve ciddi tedaviye ihtiyaç duymamaktadır. Yine çocukluk yaşlarında düşme çarpma travma yolu ile diz bölgesinde kırıklar, çıkıklar ve yumuşak doku hasarları meydana gelir. Bu hasarlar diz ağrısı yapacağı gibi yapısal bazı menüsküs lezyonlarında çocukluk ve büyüme yaşlarında kilitlenme ve şişlik yapabilmektedir. Bu yaşlarda asıl sıkıntılı ağrıların nedeni, dizi tutan kötü huylu ve hızla ilerleyen tümörlerdir. Teşhis ve tedavisine geç kalınan diz ağrılarında ciddi uzuv kayıpları yaşanabilir.

Erişkin yaşlarda diz ağrıları aktif iş hayatı, trafik kazaları, kırılma, çıkma, yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle karşımıza çıkar. Bu ağrıların sonucu genellikle menüsküs yırtıkları, kopmaları, ön çapraz bağ hasarlarıdır.

DİZ AĞRISI MENÜSKÜSÜN DE BELİRTİSİ

Menüsküsler, herkeste olan dizlerin arasında bulunan, kemiklerin birbirine sürtmesini engelleyen kıkırdak kıvamlı sert yapılardır. ” Menüsküs olmuşum ” demek bu yapıların yırtılması kopması ya da zedelenmesi manasında hastalarımızın kullandığı bir tabirdir. Bu hastalığın ilk bulgusu diz ağrısıdır. Dizde kilitlenme, şişlik, harekette zorluk, kıvıramama, merdiven inip çıkmada zorluk şikâyetleri de eşlik edebilmektedir.

YAŞLILIKTA DİZ AĞRILARI GÖRÜNMEYEBİLİR

Yaşlılık denen 65 yaş üzerindeki kişilerde diz ağrılarının asıl nedeni kıkırdak dokunun hasar alması sonucu oluşan “kireçlenme” dediğimiz hastalıktır. En sık görülen rahatsızlıklardan biridir. İlaca, fizik tedaviye, istirahate dirençli olup genellikle cerrahi yol ile tedavi edilen bir hastalıktır.

Diz ağrıları; ortopedi, fizik tedavi, diyetisyen ve psikiyatrinin birlikte çalışmasını gerektiren bir hastalıktır. Tedaviye medikal, fizik tedavi, diyet, artroskopi müdahaleleri ile başlanır bu müdahalelerin yetmediği durumlarda diz protezi denen ve o eklemin kıkırdak yüzeylerinin değişimi olarak bilinen operasyon uygulanır. Bu operasyon yaklaşık 1-2 saat kadar sürer ve ertesi gün hastanın ayağa kalkıp yürümesine olanak sağlar. Gün geçtikçe hareket kabiliyetinin artması ile hastaya yüksek moral veren, ağrılarını azaltan ve hayata bağlayan bir yöntemdir.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman “hayatımızı kısıtlayan, hareketimizi engelleyen, bize acı veren bu şikayetler için yaşımız ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun en kısa zamanda ilgili hekimlere başvurup gerekli tıbbi müdahaleler başlatılmalı” dedi.