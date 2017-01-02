Egzoz gazı vücudumuza ne yapıyor?

Büyük şehirde yaşayanların en büyük ızdırabı; trafik. Stres, gürültü kirliliği, zaman kaybı ve kaza riski barındırması açısından, hem bedensel hem de psikolojik sağlığımızı tehdit eden trafik, yarattığı hava kirliliği ile de biz farkında olmadan bütün iç organlarımızı etkiliyor.

Büyük şehirde yaşayanların en büyük ızdırabı; trafik. Stres, gürültü kirliliği, zaman kaybı ve kaza riski barındırması açısından, hem bedensel hem de psikolojik sağlığımızı tehdit eden trafik, yarattığı hava kirliliği ile de biz farkında olmadan bütün iç organlarımızı etkiliyor.

Motorlu taşıtlar bir yönüyle hayatımızı kolaylaştırsa da birçok anlamda sağlığımızı tehdit ediyor. Hem doğaya hem de insana oldukça zarar veren egzoz gazının yarattığı hava kirliliği, başta akciğerler ve solunum yolları olmak üzere bütün iç organlarımız etkileniyor ve ölüme varan sonuçlara yol açıyor. Özellikle otobüs, kamyon ve minibüs gibi motorin kullanan ağır taşıtların yaydığı egzoz gazlarının çok zarar verdiğini belirten Erdem Hastahanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Levent Safali, önemli uyarılar yaptı.

EGZOZ GAZLARININ ETKİLERİ

Araçlar trafikte seyrederken egzoz yoluyla havaya karbonmonoksit, karbondioksit, azotoksit diğer hidrokarbon gazları ile kurşun gibi ağır metalleri gaz halinde veriyor. Bunlardan özellikle karbonmonoksit gazının son derece tehlikeli olduğunu belirten Dr. Mehmet Levent Safali karbonmonoksitin renksiz ve kokusuz olmasına rağmen son derece öldürücü özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Yine egzoz gazlarında bulunan ve boğucu özelliğe sahip karbonmonoksit gazı, kanda oksijenin bağlandığı yerlere bağlanarak başta “karbonmonoksit zehirlenmesi” dediğimiz ve solunum sisteminde kalıcı hasarlara yol açan sendrom olmak üzere hiperkapni, asidemi, sinirsel bozukluklar ve hatta ölüme kadar giden hasarlar yaratabiliyor.

Egzoz gazlarının insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini Dr. Mehmet Levent Safali şöyle sıralıyor: “Egzoz gazında bulunan azotoksit gazı akciğerlerde kalıcı hasarlara yol açarak akciğer kanserine, hatta ölüme varan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kanserojen özelliklere sahip diğer hidrokarbon gazları ile kan, kemik ve sinir sistemlerine zarar veren kurşun gibi ağır metallerin yol açacağı zararların telafisi ise son derece zor. Egzoz gazları, kalp rahatsızlıkları ve felç gibi riskleri de önemli ölçüde artırıyor. Son dönemlerde çeşitli ülkelerde kırmızı alarm verilme, araçların trafiğe çıkışına getirilen sınırlamalar da durumun ciddiyetini açıkça gözler önüne seriyor.”

’10 NUMARA YAĞ’A SON VERİLMELİ

Aslında trafikteki zehirli gazların etkilerinden korunmanın basit olduğu belirten Safali, belli bir yaşın üzerinde olan araçların kullanımına son vermenin, yapılması gereken başlıca düzenlemelerin başında geldiğini belirtiyor. Zira araç eskidikçe egzozla dışarı verdiği zehirli gaz miktarı artıyor. Bundan başka halk arasında “10 numara yağ” adı verilen ve son derece tehlikeli sonuçları olan maddelerin kullanımının kesinlikle önüne geçilmesi gerekir. Ayrıca özellikle ağır araçlar olmak üzere egzozlarda filtrelendirme sistemlerinin kullanılması da sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.

Son dönemlerde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli ve hibrit (elektrik ve akaryakıtla çalışan) araçların yaygınlaşması ise bu sorunu neredeyse kökünden çözecektir. Dışarıya egzoz gazı vermeyen ya da çok az veren bu araçlar, trafikte zehir ve ölüm solumamızın önüne geçecektir.