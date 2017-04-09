Eşarbını tutturmak için ağzına aldığı toplu iğneyi yuttu

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 18 yaşındaki İlayda Adıgözel, kursa gitmek için hazırlanırken, eşarbını tutturmak için ağzında tuttuğu 3 toplu iğneden birini öksürünce yuttu. Hastaneye götürülen genç kızın midesindeki iğne yapılan operasyonla alındı.

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan İlayda Adığüzel, geçen 6 Nisan Perşembe günü kursa gitmek için hazırlanırken, eşarbını tutturmak için ağzında tuttuğu 3 toplu iğneden birini öksürünce yuttu. İğneyi yuttuğunu fark eden Adıgözel durumu ailesine bildirdi. Özel Farabi Hastanesi’ne getirilen genç kız hemen ameliyata alındı. Endoskopi yöntemiyle İlayda Adıgözel’in midesinde bulunan toplu iğne çıkartıldı. İlayda Adıgözel yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘Kursa gitmek için hazırlanıyordum. Eşarbımı düzeltirken, bağlamada kullandığım iğneleri ağzımda tutuyordum. Öksürme isteği geldi ve öksürürken iğnelerden birini yuttum, diğerlerini ise dilimle tuttum. Endoskopiyle midemdeki iğneyi çıkardılar. Eşarbımı bağlarken iğneleri sürekli ağzımda tutuyordum. Başıma böyle bir şey gelmez diye düşünüyordum, ama beklenmedik bir anda her şey olabiliyormuş. Bundan sonra iğneleri ağzımda tutmayacağım.’

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Erenoğlu, ‘Bize vakit kaybetmeden geldi. Biz de endoskopiyle müdahale ettik ve iğneyi başarılı bir şekilde çıkardık. İğne birkaç yerde zedeleme yapmış, onun dışında bir problem yok’ dedi.

DHA