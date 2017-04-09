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Evimizin içinde, günlük hayatımızda farkında olmadan kullandığımız bir çok eşyanın aslında kanser riski taşıdığını biliyor musunuz? İşte o eşyalar...
Mum
Dekoratif ahşap boyaları
Mikrodalga fırın
Boya çeşitleri
Elbiselerin kuru temizlemeye verilmesi
Halı yıkama şampuanları
Oda parfümü
Otomobil parçaları
Evimizdeki kanseri tetikleyen eşyalar - Galeri
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