Farmafikir 2017 ödülleri sahiplerini buldu

Genç eczacıların fikir ve projelerini desteklemek amacıyla, Türkiye ve KKTC'deki eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinin oluşturduğu Farmafikir projesi, bu yılki ödüllerini verdi. Farmafikir 2017 Ödülleri töreninde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Mona Khorshidtalab birincilik ödülüne layık görüldü.

Farmafikir 2017 Ödül Töreni, İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde yapıldı. 29 Üniversitenin Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinin hazırladığı 20 Proje içerisinden finale kalan 4 proje ödüllendirildi.

Eczacılık Fakülteleri Dekanlarının, Akademisyenlerin, Eczacılık Bölümü öğrencilerinin, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin katıldığı final programı açılış konuşmaları ile başladı. Farmafikir tanıtım videosu, davul ritim şovun ardından öğrenci sunumları yapıldı.

BİRİNCİ KTÜ’DEN

Değerlendirme Kurulu puanlamasına göre, Farmafikir yarışmasında; Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Mona Khorshidtalab birinciliği alırken, Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Gizem Gül ikinciliği, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Beşir Sefa Mumay ve Utku Ertaş üçüncülüğü, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Hüsniye Binnur Güzeldağ ise dördüncülüğü aldılar.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Ecz. Armağan Ener kapanış konuşmasında, “Farmafikir ailesi gün geçtikçe büyüyor. Farmafikir yarışmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum ve bütün Eczacılık Fakülteleri öğrencilerimizi Farmafikir 2018'de ailemize katılmaya davet ediyorum.” dedi.