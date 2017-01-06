Farmakogenetik Hizmet Birimi bir toplantı ile tanıtılacak

İstanbul Kalkınma Ajansı, Bireye Özel Akılcı İlaç Kıllanımına Yönelik Farmakogenetik Projesi kapsamında, Farmakogenetik Hizmet Birimi'nin tanıtımına yönelik bir toplantı düzenleyecek.

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı), Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile desteklenen, Bireye Özel Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Farmakogenetik Projesi kapsamında, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Farmakogenetik Hizmet Birimi’nin tanıtımı yapılacak.

Toplantıya, Avrupa Farmakogenetik ve Bireye Özgü Tedavi Derneği Başkanı (ESPT), Avrupa Farmakogenetik Uugulama Konsorsiyumu (EI-PIC) Başkanı ve Hollanda Erasmus Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ron van SCHAIK de katılacak ve Hollanda’daki rutin sağlık sistemindeki Farmakogenetik uygulamaları ve Erasmus Üniversitesi Marmara Üniversitesi Merkezi’ndeki deneyimlerini aktaracak.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve sağlık mesleği mensuplarının da katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıya, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Farmakogenomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği (TSPPT) Başkanı ve Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Hizmet Birimi direktörü Prof. Dr. Belgin Süsleyici de katılacak. Süsleyici, Marmara Üniversitesi’nde uygulamaya başlanacak olan hizmet birimi ile ilgili bilgilerini aktaracak.

Toplantı tarihi: 9 Ocak 2017 Pazartesi

Saat: 12.30-13.30

Yer: T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu