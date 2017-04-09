Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!

Toplum olarak herkesin içinde gaz çıkarmanın kötü bir şey olduğunu düşünürüz. Ancak gaz çıkartmanın sağlığa bir çok faydası bulunmaktadır.

Gaz çıkarmak gayet doğal bir olayken ve herkesin içinde bazı tuhaf davranışlarda bulunurken, gaz çıkarmayı çok ayıp görürüz. Yapılan araştırmalarda gaz çıkarmanın faydalarından bahsedildi. Öte yandan gaz çıkardığımızda vücudumuz sağlığımız hakkında bize birçok ipucu verir.

WebMD'ye açıklama yapan Tony Rehagen, vücudun tüketilen yiyeceklerden gerekli besinleri aldıktan sonra gereksiz olan havayı gaz olarak biriktirdiğini ve bu gazı en erken vakitte çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Bu nedenle gaz çıkarmak gayet doğal bir olay ve vücut sağlığı için önemli. İşte karnınızda gaz biriktiğinde tutmak yerine acilen çıkarmanız için ikna edici bazı nedenler:

1- Şişkinlik hissini giderir

Yemek yedikten sonra şişkinlik hissediyorsanız gaz çıkarmak yardımcı olur.

Şişkinlik hissi çok rahatsız edicidir. Zararlı olmasa da sinir bozucudur.

Yapılan araştırmada, şişkinlik hissinin iki nedeni olabileceği görüldü. Birincisi vücudunuzun daha fazla suya ihtiyaç duyması ikincisi de karnınızda biriken gazlar. Şişkinliği azaltmak için de gaz çıkarmanız en kolay yöntemdir.

2- Kolon sağlığı için yararlıdır

Annenizin gazınızı içinde tutmamanızı tembih ettiği zamanları hatırlıyor musunuz? Bunu söylemekte haklıydılar. Gazınızı uzun süre tutmak zararlı.

Gazınızı herkesin içinde çıkartmak sizi zor duruma düşürebilir. Woman's Health'te yazanlara göre de eğer bağırsak sorunları olan biriyseniz, gazınızı tutmak bağırsaklarınıza daha da zarar verebilirmiş.

3- Bir uyarıdır

Ne kadar tutmaya çalışsanız da mutlaka gazınızı çıkarma ihtiyacı duyarsınız.

Ancak gaz çıkarmak size sağlığınız hakkında ipucu verir. Eğer fazla gaz çıkarıyorsanız, gazınız kötü kokuya sahipse ve gaz çıkarırken zorlanıyorsanız acilen doktora görünmeniz gerekiyor. Bunlar, kolon kanseri ve laktoz duyarlılığınız olduğunun belirtisi olabilir.

4- Kokusu yararlı

Doğru okudunuz. Çıkardığınız gazın kokusu yararlı olabilir.

Kulağa çılgınca gelse de yapılan araştırmada gaz çıkardığımız esnada açığa çıkan hidrojen sülfür bizi bazı hastalıklardan korur.

Aşırı miktardaki kokulu gaz zehirleyici olabilir. Ancak az miktardaki bu gaz sizi felç ve kalp rahatsızlıklarına karşı korur.

5- Diyetinizi şekillendirebilir

Sağlıklı beslenmek elbette şart. Yediğiniz yiyeceklere göre gaz çıkardığınızı biliyor muydunuz? Mesela sürekli lifle besleniyorsanız sık sık gaz çıkarırsınız. Et odaklı diyet yaparsanız gazınız kokar. Woman's Health bu nedenle insanların yediklerini değiştirdiklerini bile anlatıyor.

6- Sık sık gaz çıkaranlar mutlu kişilerdir

Sık sık gaz çıkaranların daha mutlu oldukları söyleniyor.

Diğer bir deyişle sık sık gaz çıkaranlar daha mutlu ve rahat hissediyorlar.

Yediğiniz besinler sindirim ve dolaşım sisteminizi direk etkiliyor. Karnabahar, lahana ve brüksel lahanası tüketenlerin sindirim sistemleri daha hızlı çalışır. İyi sindirim sistemine sahip kişiler daha fazla gaz çıkarırlar.

7- Rahatlatıcıdır

Kimse bunu açık açık söylemese de uzun süre tuttuktan sonra gaz çıkarınca rahatlamış hissederiz.

Gazınızı tuttuğunuzda daha sinirli ve tedirgin hissedersiniz.

Gaz çıkarmayla ilgili okuduklarınıza şaşırdınız mı? Birçok kişi gaz çıkarmayı ayıp olarak görse de gerçekten de sağlığımız için gerekli ve sağlığımız hakkında bizlere ipucu veriyor.