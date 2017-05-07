Güne kahveyle başlayanlar dikkat!

Kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyorsunuz belki de vakit sorunu yaşıyorsunuz. Tek çözüm sabahları kahve ile güne başlamaksa bu haber tam da size göre…
Uzmanlar kahve içerek güne başlamanın bazı prensipleri olduğunu şu şekilde dile getiriyorlar.
Uyandıktan sonra en geç 2. saatte kahvaltı sayılabilir bir şeyler yemekte fayda vardır. Bunun nedeniyse; siz güne uyandınız diye metabolizmanızın da sizinle birlikte güne uyanması gerekmez. Sindirim ve boşaltım sisteminin çalışması yönünde uyaracak bir besin tüketimine ihtiyaç vardır. Bunun da 50 kcal olması yeterlidir.
Kan glukozu düşmeye eğilimli olanlar için söyleyebileceğim önemli notlarımız var. Kafeinin fazlası ve açken sade tüketileni; daha sık acıkma ve tatlı tüketme isteği ile ilişkili olabilmektedir. Kafein metabolizmayı hızlandırır. Bu nedenle uyarılıp fazla çalışmaya kalkan pankreasın, insülin salgısı da artar.
Bilindiği üzere kahvenin, kalsiyum kaybına yol açarak kemikleri eritme şeklinde bir etkisi var. Oysa sindirim sistemine sabah ilk giren ilaç ya da besinin etkisi, tokken alınana göre daha güçlüdür. O nedenle açken kahve içiyorsanız mutlaka sütlü olsun derim. Eğer sütü tolere edemiyorsanız laktozsuz süt kullanabilirsiniz.
Bu durum da hipoglisemik atakları (kan şekerinin düşmeye eğilimi) tetikleyebilmektedir. Birçok hipoglisemi hastasının kahveyi, çikolatayı, unlu ve şekerli gıdaları sık sık tükettikleri göze çarpar. Bu nedenle de mutlaka sütlü olsun ki; kafeinin pankreasa etki hızı düşsün isteriz.
Yine de sabahları kahveyle güne başlamaya kararlı olanlar için Uzman Diyetisyen Işın Sayın sağlıklı püf noktalarını şöyle sıralıyor.
Kahveyi proteinden ve liften zengin gıdalarla kombine edin.
1 çay bardağı süt 55 kcal’dir. Kahvenize bol süt ekleyin, mümkünse sadece süt kullanın.
Sütlü kahvenizin yanında az yağlı ya da yağsız tavada yumurta, omlet veya menemen tüketilebilir. Yanına domates, salatalık tokluk süresini uzatmaya yardımcı olacak kolesterol bağlayıcı özellik gösterecektir. Bu şekilde kahveye hem protein hem lif takviyesi yapmış olursunuz.
1 ince dilim yüksek lifli tıkız, sıkı dokulu ekmeğin üzerine, yarım yağlı beyaz peyniri sürerek kahveyle tüketebilirsiniz.
Sütlü kahvenizi daha pratik bir şeyle tüketmeniz gerekirse, yanına kepekli az yağı bisküvi, sıkı dokulu grissini, galeta, tıkız ekmek dilimleri veya esmer kıtırları tercih edebilirsiniz.
‘Kepekli bile olsa karbonhidrat da içermesin’ derseniz veya daha pratik olsun diyorsanız; kahvaltınız toplamda 15 adet olacak şekilde fındık, fıstık, badem, kaju olabilir. Hangisini seviyorsanız…
Kahvenin yanında tüketilen, süt, tam çavdar tam buğdaylı ekmekler, sürülebilir az yağlı peynirler, yumurta seçenekleri, meyve olmayan kuruyemişler, salatalık domates desteği hem kan glukozunu düzenleyicidir, hem sağlıklıdır, hem de kafeinin pankreasa olası olumsuz etkilerini kompanse etmeye yardımcı olur.
Bunları deneyerek herkes güne daha iyi başlayabilir.