Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarını uyarıyor! Deodorant, parfüm ve rujlarda bolca bulunan BPS'nn annelik içgüdülerini değiştirebileceği ortaya çıktı. İşte Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan araştırma...

Hamilelere deodorant ve ruj uyarısı: Bu madde annelik içgüdülerini değiştiriyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarını uyarıyor! Deodorant, parfüm ve rujlarda bolca bulunan BPS'nn annelik içgüdülerini değiştirebileceği ortaya çıktı. İşte Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan araştırma...

Deodorant, parfüm ve rujlarda bol miktarda bulunan BPS maddesinin annelik içgüdülerini değiştirebileceği ortaya çıktı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Massachusetts Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan bu önemli araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

ANNELİĞE ÖZGÜ DAVRANIŞLARI BOZUYOR

“Bu maddenin az miktarda alınması bile annenin çocuğunun ihtiyaçlarını giderme kapasitesini bozabiliyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, anneliğe özgü davranışların bozulmasıyla birlikte, yavru farelerde ölüm olasılığı sürpriz şekilde arttı.

Düşük dozda maruz kalınan BPS, annelik içgüdülerini zayıflatarak, yavru sıçanların yüzde 10 kadarının ölümüne yol açtı. Günde kilogram başına 2 microgram BPS alan dişilerin yüzde 10'dan fazlası ya yavrularını öldürdü ya da ilgilenmedikleri için yavrularının ölümüne neden oldu. Ayrıca bu maddeye fazla maruz kalan anne fareler yavrularıyla ilgilenmek ya da beslemek yerine daha çok yuvalarında zaman geçirdi. Yine bu farelerin hiperaktivite, aşırı zorlayıcı davranışlar ve yavrularına karşı agresif tavır içinde oldukları gözlendi.

BPS'e maruz kalan annelerin kız yavrularının da yuvada daha az zaman geçirdiği, obsesif davranışlar sergilediği gözlendi.”

BİBERONLARDA VE SAKLAMA KAPLARINDA DA BULUNUYOR

Betül Görgen, BPS maddesinin günümüzde yaygın olarak kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra, bebek biberonlarında ve gıda saklama kaplarında da bulunduğunu söyledi.

Bisphenol S (BPS), insan sağlığını olumsuz etkilediği düşünülen ve plastik bileşiminde yer alan BPA'nın yerine geliştirilmişti.

BPS'in son yıllarda artan popularitesine rağmen, etkileri konusunda yapılmış sadece birkaç adet çalışma mevcut.