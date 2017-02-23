Hangi belirti hangi hastalığın işareti?

Gelecekteki sağlık durumunuzu vücudunuz ele veriyor. Eğer sizde bu belirtiler varsa, olası bir hastalığa karşı önlem almak için bu uyarıları siz de dikkate alın. Ancak unutmamak lazım ki internetten konulan teşhislerin net bir doğruluk payı yoktur. Eğer siz kendinizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız aile hekiminize başvurmanızı öneririz.

Gelecekteki sağlık durumunuzu vücudunuz ele veriyor. Eğer sizde bu belirtiler varsa, olası bir hastalığa karşı önlem almak için bu uyarıları siz de dikkate alın. Ancak unutmamak lazım ki internetten konulan teşhislerin net bir doğruluk payı yoktur. Eğer siz kendinizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız aile hekiminize başvurmanızı öneririz.

Alzheimer Hastalığı

Koku yeteneğinin azalması, ABD Ulusal Enstitüsü ve Nörolojik Bozuklular tarafından yapılan araştırmaya göre Alzheimer belirtisi olabilir. Alzheimer hastalığına neden olan amiloid proteini, bazı farelerde gereğinden fazla üretildi ve enjekte edildi. Bu farelerde, diğer normal farelere göre burunlarındaki sinirlerin öldüğü gözlemlendi.

Lupus (Deri veremi)

Sağlıklı tırnaklar genellikle pürüzsüz ve lekesizdir. Eğer tırnakların altında kızarıklık fark ederseniz, bu lupus hastalığının belirtisi olabilir.

Kalp Krizi

Kopenhag Üviversitesi’nde yapılan araştırmalara göre görünür yaşlanmaya sahip olan insanlarda (kellik, saçların beyazlaması, göz altlarında kolestrol birikintileri) olmayanlara göre %40 oranında kalp krizi riski daha fazladır.

Ereksiyon Bozukluğu

Diş etlerinizi kontrol edin. Türk araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya göre ağız kokusunun diş eti rahatsızlıklarının habercisi olduğu, ve diş eti rahatsızlıklarının ise ereksiyon bozukluğunun işaretçisi olabileceği vurgulandı.

Diyabet

Kulaklarınızı kontrol edin! Japonya’da Niagata Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre diyabetli kimselerde işitme kaybı diğer insanlara göre 2 kat daha fazla. Diyabet ile ilgili yüksek kan şekeri kulaklardaki damarlara zarar verebilir. Bu verdiği zarar ise işitme kaybına yol açabilir.

Tiroid Hastalığı

Saçlarınızı kontrol edin. Tiroid hastalığı, saçlarınızın kurumasına ve zayıflamasına neden olacaktır. Kuruyan ve zayıflayan saçlar daha sonra dökülmeye başlayacaktır. Eğer anormal bir saç dökülmesine sahipseniz tiroid bezlerinizi kontrol ettirmek faydalı olacaktır.

Bilişsel Zayıflama

Gözlerinizi kontrol edin. Yapılan bir çalışmada 38 yaşından genç insanların gözlerinde damarların daha geniş olduğu ve geniş göz damarlı insanların IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Bu değişimi bireyin kendisinin fark etmesi pek mümkün değil. Doktor kontrolünde iken sormayı unutmayın!

Anemi

Demir eksikliği anemisinin saç dökülmesine yol açıp açmadığı henüz kesin olarak kanıtlanmış olmasa da saç dökülmesi şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların %72’sinde bu hastalık tespit edilmiştir.