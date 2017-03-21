Hangi içecek neye iyi gelir?

Gün içinde tükettiğimiz içeceklerden kimisi vücudumuz için hayati önem taşıyor. İçeceklerden kimisi ise sağlımıza olumlu katkıda bulunuyor. Bazı içecekler de hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. İşte sağlığınız için içebileceğiniz içecekler...
SÜT: Sütün içerdiği kalsiyum sadece kemiklerimize iyi gelmiyor, düzenli kalsiyum alımının kilo alma riskini de azalttığı artık kanıtlanmış bir gerçek.
ÇAY: Siyah, yeşil, beyaz fark etmiyor. Hepsi faydalıdır. Diş sağlığına ve kalbe iyi geliyor. Yeşil çay ise daha fazla antioksidan içeriyor.
SAF MEYVE SULARI: Kalori ve şeker içerikleri yüksek olabileceğinden ötürü dikkatli tüketimi öneriliyor.
SEBZE SULARI: Meyve sularına göre daha az kalori ve şeker içeriyorlar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip hasta olmanızı engelleyeceğinden oldukça sağlıklılar.
KAHVE: Şeker hastalığına yakalanma riskini düşürüyor. Antidepresan etkisi de var ama kafein nedeniyle aşırıya kaçmamak gerekiyor.
ŞEKERLİ İÇECEKLER: Kola, şekerli meyve suyu, buzlu meyve suları fark etmez. Hepsi çok zararlıdır.
SU: Yararları saymakla bitmeyecek olan suyun tırnağımızdan, saçımıza, böbreğimizden bağırsağımıza kadar önemi var. Yetersiz su tüketiminin vücudu dehidratasyon adı verilen susuzluk durumuna sokacağı biliniyor.