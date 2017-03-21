Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Gün içinde tükettiğimiz içeceklerden kimisi vücudumuz için hayati önem taşıyor. İçeceklerden kimisi ise sağlımıza olumlu katkıda bulunuyor. Bazı içecekler de hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. İşte sağlığınız için içebileceğiniz içecekler...
SÜT:
Sütün içerdiği kalsiyum sadece kemiklerimize iyi gelmiyor, düzenli kalsiyum alımının kilo alma riskini de azalttığı artık kanıtlanmış bir gerçek.
ÇAY:
Siyah, yeşil, beyaz fark etmiyor. Hepsi faydalıdır. Diş sağlığına ve kalbe iyi geliyor. Yeşil çay ise daha fazla antioksidan içeriyor.
SAF MEYVE SULARI:
Kalori ve şeker içerikleri yüksek olabileceğinden ötürü dikkatli tüketimi öneriliyor.
SEBZE SULARI:
Meyve sularına göre daha az kalori ve şeker içeriyorlar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip hasta olmanızı engelleyeceğinden oldukça sağlıklılar.
KAHVE:
Şeker hastalığına yakalanma riskini düşürüyor. Antidepresan etkisi de var ama kafein nedeniyle aşırıya kaçmamak gerekiyor.
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Kola, şekerli meyve suyu, buzlu meyve suları fark etmez. Hepsi çok zararlıdır.
SU:
Yararları saymakla bitmeyecek olan suyun tırnağımızdan, saçımıza, böbreğimizden bağırsağımıza kadar önemi var. Yetersiz su tüketiminin vücudu dehidratasyon adı verilen susuzluk durumuna sokacağı biliniyor.
Hangi içecek neye iyi gelir?
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Yol yapımında ortaya çıktı

Peynirdeki korkunç iddia!

Tarih bu savaşı unutmayacak

Çanakkale Zaferi hakkında bilinmeyen her şey

Yere düşen yiyecek yenilir mi?

Otomobil kampanyaları

Yanlış yatak ve yastık hasta ediyor!

Ödeme sebep olan hastalıklar

Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı

Belgesel için insan beyni yedi!

Chia tohumu yerken iki kere düşünün

87. Cenevre Otomobil Fuarı devam ediyor

Ağızdan nefes almanın zararları!

Suyu doğru içmenin faydaları

Modern insandan uzak Amazon kabileleri

İran'da nasıl flört edilir?

Tutankamon'un sırlarla dolu gömütü!

Yumurtanın 9 faydası

Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma

Nazi fotoğraf albümlerinden 2. Dünya Savaşı

15 Temmuz'da Genelkurmay karargahında yaşanananlar

Benekli muzun bilinmeyen faydaları

En güzel resimli Cuma mesajları 2017: İster gönder, ister paylaş!

1 Euro'ya mağara aldılar mucize yarattılar

Otostopla dünyayı gezen kızın Türkiye fotoğrafları

Yumurtanın faydaları nelerdir?

Dünyanın en şanssız insanları

Yeşil çay mucizesi

En ünlü genelevinin gizli dünyası açığa çıktı!

En garip kabile gelenekleri

Hangi belirti hangi hastalığın işareti?
Yorumlar