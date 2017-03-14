Harranlı Elif’in göz kapakları ameliyat edilecek

Elif görebilmek için ellerini kullanmak zorunda çünkü henüz 3 günlükken geçirdiği havale göz kapaklarındaki kasları çalışmaz hale getirdi. Bu nedenle Elif ancak elleriyle göz kapaklarını açarak görebiliyor. 7 yaşına kadar bu zorlukla yaşayan Elif'in durumuna sessiz kalmayan Akdenizin Sesi Kanserle Mücadele Engellileri Koruma ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri ise onun tedavisi için özel bir hastane ile iletişime geçti. Elif, onlar sayesinde hepimiz gibi gözünü açıp kapatabilecek...

Elif görebilmek için ellerini kullanmak zorunda çünkü henüz 3 günlükken geçirdiği havale göz kapaklarındaki kasları çalışmaz hale getirdi. Bu nedenle Elif ancak elleriyle göz kapaklarını açarak görebiliyor. 7 yaşına kadar bu zorlukla yaşayan Elif'in durumuna sessiz kalmayan Akdenizin Sesi Kanserle Mücadele Engellileri Koruma ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri ise onun tedavisi için özel bir hastane ile iletişime geçti. Elif, onlar sayesinde hepimiz gibi gözünü açıp kapatabilecek...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde doğduktan 3 gün sonra geçirdiği havale nedeniyle göz kapaklarının sinirleri zedelendiği için elleriyle açık tutup yaşamak zorunda kalan 7 yaşındaki Elif Karakuş için İstanbul'daki özel bir hastane harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Uluağaç kırsal Mahallesi Bağra mezrasında yaşayan 7 yaşındaki Elif Karakuş, doğduktan 3 gün sonra yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Göz kapaklarındaki sinirleri zedelenen küçük kız, 7 yıldır parmaklarıyla gözlerini açık tutup yaşıyor. Sabah uyandıktan sonra bir eliyle göz kapağını açık tutmaya çalışan Elif, diğer eliyle de ihtiyaçlarını karşılıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynarken görebilmek için göz kapaklarını eliyle açık tutmaya çalışan küçük Elif'in durumuna sessiz kalmayan Akdenizin Sesi Kanserle Mücadele Engellileri Koruma ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri, İstanbul'daki özel bir hastanenin küçük kızı ücretsiz tedavi etmesine aracı oldu. Hastane yetkilileri, dernek yetkilileriyle irtibata geçerek Elif'in tedavisini üstlendi.

EVİNDEN ALINDI

Anne ve babasıyla birlikte evinden alınan Elif, Şanlıurfa merkezdeki dernek şubesine getirildi. Burada son işlemleri tamamlanan Elif, ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için GAP Havalimanına götürüldü.

BİR ELİYLE GÖZÜNÜ AÇTI, DİĞERİYLE EL SALLADI

Kızının tedavisine yardımcı olan herkese çok teşekkür ettiğini söyleyen baba Halil Karakuş, “Kızımıza doktor bulundu. Kızımızla ilgilendikleri ve doktor buldukları için derneğe teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek gönüllülerinden Hayrettin Canatan ise “Şimdi bizler Akdenizin Sesi Kanserle Mücadele Engellileri Koruma ve Yardımlaşma Derneği olarak Elif Karakuş ismindeki kızımız için iki haftalık bir uğraş sonucu sesimizi duyurduk. Sağolsun hastanemiz ve bütün yetkililer Elif kızımızla ilgilendiler. Emeklerimiz boşa gitmedi. Şu anda da Elif'i uğurladık. Uçakla İstanbul'a gidecekler. İnşallah orada tedavi olup düzelecek” şeklinde konuştu.

Dernek gönüllülerinden Mustafa Üke ise “İki haftalık bir araştırma sonucunda İstanbul'da bir hastane bulundu ve tedavisine başlandı. Elif'i ilk gördüğümüz günden itibaren zaten takipçisiyiz. Fazla zaman kaybetmeden elimizden geleni yaptık” dedi.

Bir diğer dernek gönüllüsü Hasret Uçar da, “Kızımızı İstanbul'da özel bir hastaneye gönderdik. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul'a doktora gittiğini söyleyen Elif, tedavisi için kendisini yalnız bırakmayan dernek gönüllülerine el sallayarak arabaya binip havalimanına gitti.

Bugün doktor Ayşe Dolar Bilge tarafından şaşılık ameliyatına alınacağı öğrenilen Elif'in bir hafta sonra da göz kapaklarından ameliyat edileceği belirtildi.