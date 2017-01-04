Hastalıklardan koruyan 5 virüssavar

Dondurucu soğuklar yaklaşırken en çok önlem almamız gereken dönemdeyiz. Basit çözümlerle hastalıklardan korunmamızı sağlayan öneriler sunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, hayatımızda mutlaka olması gereken 5 virüssavarı sıraladı.

Dondurucu soğuklar yaklaşırken en çok önlem almamız gereken dönemdeyiz. Basit çözümlerle hastalıklardan korunmamızı sağlayan öneriler sunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, hayatımızda mutlaka olması gereken 5 virüssavarı sıraladı.

Çalıştığımız yerde, evde, toplu taşımalarda, etrafımızdaki birçok kişi hasta… Bir yandan da dondurucu soğuklar yaklaşırken vücudunuzu virüslerden koruyacak önlemler almanın tam zamanı. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, bağışıklığı güçlendirmek için bazı besinlerin içeriklerindeki maddelerle öne çıktıklarını belirtirken, bu besinlerin düzenli ve kararında tüketilmesinin hastalıklara karşı vücut direncimizi güçlü kılacağını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, virüssavar 5 besini sozcu.com.tr okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HASTALIKLARDAN KORUYAN 5 VİRÜSSAVAR

Çorbaya zencefil katın

Soğuk günlerin vazgeçilmez yemeği çorba sofralarda mutlaka yer almalı. Ancak krema ve lezzet artırıcı çeşnilerden uzak olması önemli. Özellikle tarhana, mercimek ve tavuk suyu çorba vücut direncini güçlendirirken, içine katacağınız zencefil faydayı artırıyor, hastalıklara karşı koruyor. Bir miktar taze zencefili çorbalarınıza rendeleyebileceğiniz gibi, ılık su içine bal ve limon ile de tüketebilirsiniz. Zencefil, hasta olduktan sonra iyileşme sürecini hızlandırmada da fayda sağlıyor.

Balıktan gelen mucize

Balık sezonu devam ederken, haftada iki gün tüketeceğiniz mevsimine uygun balık bağışıklığınızı güçlendirmede birebir. Zengin bir omega 3 ve kaliteli protein kaynağı olan balık çocuk beslenmesinde de önemli yer tutuyor, gerek fiziksel gerekse zihinsel gelişme ve büyümeyi sağlıyor, vücut direncini güçlendiriyor. Ancak balığı kızartma yerine fırında ızgara ya da buğulama olarak tüketmek faydalı.

En az 2 porsiyon kefir ve yoğurt tüketin

Prebiyotik ve probiyotikler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut için zararlı mikroplara karşı koruyor. Bu kapsamda kefir ve yoğurt bağışıklığı güçlendirmede çok önemli rol oynuyor. Hem çocuk beslenmesinde hem de yetişkin diyetinde yaz kış yer alması gereken kefir ve yoğurdu sıkça tüketmekte fayda var.

Mevsim sebze ve meyvelerine ağırlık verin

Mevsim sebze ve meyvelerine mutlaka yer verin. Mevsim meyvelerinden özellikle C vitamininden zengin olması dolayısıyla turunçgiller ihmal edilmemeli. Kivi ve yeşil biber de güçlü birer C vitamini kaynağı. Ancak meyvelerin suyunu içmek yerine, posası ile birlikte tüketilmesi gerekiyor.

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Su içmek için susamayı beklemeyin

Beslenme ve Diyet uzmanı Dilem İrkin Koçan, soğuk havalarla birlikte kişilerin su içmek için ancak susamayı beklediğini oysa yaz -kış su ağırlıklı olmak üzere günde 2 litre sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu belirterek “Özellikle gribal hastalıklarda bol su tüketimi iyileşme sürecini de hızlandırmaktadır. Suyun yanı sıra ayran, kefir, şekersiz komposto, ıhlamur, yeşil çay ve kuşburnu gibi günde iki fincanı geçmeyecek şekilde bitki çayı da tüketilebilir” diyor.