Hastalıklardan koruyan besinler

Kışın gelmesiyle soğuk algınlığı, nezle, grip gibi bağışıklık sistemini kötü etkileyen hastalıklar kapıyı çalıyor. Başta yeşil biber, maydanoz, brokoli gibi yeşil renkli sebze ve meyveler ise hastalıklara karşı bir kalkan oluşturuyor.
Sağlığın reçetesi yeşil biberde gizli Hastalıklardan korunmak ya da en hafif şekilde yatağa düşmeden yani ayakta atlatabilmek için başlıca tüketilmesi gereken besin yeşil biberdir. Yeşil biber yüksek oranda C vitamini içerir. Hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi ile yeşil biberi her sabah kahvaltınızda çiğ olarak ya da ara-ana öğünlerinizde salatalarınızda tüketin.
Her şeyde maydanoz olsun Yüksek C vitamini içeriği bulunduran maydanoz toksinlerin vücuttan atılmasında vücudun savunma sisteminin korunmasında ve kış hastalıklarından kurtulmada oldukça etkili bir besindir. Maydanozu her öğünde çiğ olarak tüketmeye özen gösterin. Tüketilen 25 gram kadar; yani yaklaşık bir kase taze maydanoz bir günlük demir, kalsiyum, folat ve C vitamini ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Öksürük ve gribal enfeksiyonlarda maydanoz çayının faydalı olduğu da bilinmektedir.
Haftada en az 2 kere brokoli Brokoli; A, C, D, E, K vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum gibi mineralleri yüksek oranlarda içermektedir. Çiğ ve haşlanarak tüketilebilen brokoli, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkilidir. İçeriğinde bulunan “sulforaphne” bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım edicidir.
Son araştırmalar göstermektedir ki, haftada en az iki porsiyon brokoli tüketilmesi akyuvarların grip virüslerine karşı güçlendirmektedir.
Mandalinanın yeşili C vitamini deposu Bodrum mandalinası olarak da bilinen yeşil mandalinalar tam bir C vitamini deposudur. Sonbaharın aylarından itibaren kış aylarının sonuna kadar tüketilen mandalinanın taze olması önemlidir. Taze ve doğal mandalina, yüksek C vitamini etkisiyle vücudu hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda kötü kolesterol düzeyini düşüre ve kan akımını hızlandıran mandalina, şeker ve kanser hastalıkları açısından da olumlu etkiler gösterir.
Günde 2-3 adet taze mandalina tüketilirse, soğuk havalar boyunca ek bir C vitamini ya da bağışıklık güçlendiricinin alınmasına gerek kalmaz. Mandalina, vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir.
Yemekten 2 saat sonra bir orta boy kivi Özellikle çocuklardaki grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonların da birebir yardımcı etki gösteren kivi önemli oranlarda içerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruyucu önemli bir besindir.
Vücut direncini arttıran, kolesterol seviyesini düşüren ve bağışıklık sisteminde önemli yer tutan kivi akşam yemeğinden yaklaşık iki saat sonra yenmeli, ara öğünde bir orta boy ya da iki küçük boy olarak yer almalıdır.
Doğal antibiyotik yeşil soğan Yeşil soğan; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar ile savaşmak için vazgeçilmez bir besindir. Mide şikâyeti olmayan bireyler salatalarda ya da tek olarak tüketebilirler. Sabah kahvaltıların da bile tüketilebilir. Zengin C vitamini ve mineral içeriği ile yeşil soğan, hazmı kolaylaştırıcı ve mikroplarla savaşan bir özelliktedir. Öksürük tedavisinde, boğmaca ve astım gibi şiddetli hastalıklarda da soğandan faydalanabilir. Pek çok kaynak yeşil soğanın antibiyotik etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.