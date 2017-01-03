Hastalıklardan koruyan besinler

Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kışın gelmesiyle soğuk algınlığı, nezle, grip gibi bağışıklık sistemini kötü etkileyen hastalıklar kapıyı çalıyor. Başta yeşil biber, maydanoz, brokoli gibi yeşil renkli sebze ve meyveler ise hastalıklara karşı bir kalkan oluşturuyor.
Sağlığın reçetesi yeşil biberde gizli
Hastalıklardan korunmak ya da en hafif şekilde yatağa düşmeden yani ayakta atlatabilmek için başlıca tüketilmesi gereken besin yeşil biberdir. Yeşil biber yüksek oranda C vitamini içerir. Hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi ile yeşil biberi her sabah kahvaltınızda çiğ olarak ya da ara-ana öğünlerinizde salatalarınızda tüketin.
Her şeyde maydanoz olsun
Yüksek C vitamini içeriği bulunduran maydanoz toksinlerin vücuttan atılmasında vücudun savunma sisteminin korunmasında ve kış hastalıklarından kurtulmada oldukça etkili bir besindir. Maydanozu her öğünde çiğ olarak tüketmeye özen gösterin.
Tüketilen 25 gram kadar; yani yaklaşık bir kase taze maydanoz bir günlük demir, kalsiyum, folat ve C vitamini ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Öksürük ve gribal enfeksiyonlarda maydanoz çayının faydalı olduğu da bilinmektedir.
Haftada en az 2 kere brokoli
Brokoli; A, C, D, E, K vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum gibi mineralleri yüksek oranlarda içermektedir. Çiğ ve haşlanarak tüketilebilen brokoli, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkilidir. İçeriğinde bulunan “sulforaphne” bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım edicidir.
Son araştırmalar göstermektedir ki, haftada en az iki porsiyon brokoli tüketilmesi akyuvarların grip virüslerine karşı güçlendirmektedir.
Mandalinanın yeşili C vitamini deposu
Bodrum mandalinası olarak da bilinen yeşil mandalinalar tam bir C vitamini deposudur. Sonbaharın aylarından itibaren kış aylarının sonuna kadar tüketilen mandalinanın taze olması önemlidir.
Taze ve doğal mandalina, yüksek C vitamini etkisiyle vücudu hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda kötü kolesterol düzeyini düşüre ve kan akımını hızlandıran mandalina, şeker ve kanser hastalıkları açısından da olumlu etkiler gösterir.
Günde 2-3 adet taze mandalina tüketilirse, soğuk havalar boyunca ek bir C vitamini ya da bağışıklık güçlendiricinin alınmasına gerek kalmaz. Mandalina, vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir.
Yemekten 2 saat sonra bir orta boy kivi
Özellikle çocuklardaki grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonların da birebir yardımcı etki gösteren kivi önemli oranlarda içerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruyucu önemli bir besindir.
Vücut direncini arttıran, kolesterol seviyesini düşüren ve bağışıklık sisteminde önemli yer tutan kivi akşam yemeğinden yaklaşık iki saat sonra yenmeli, ara öğünde bir orta boy ya da iki küçük boy olarak yer almalıdır.
Doğal antibiyotik yeşil soğan
Yeşil soğan; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar ile savaşmak için vazgeçilmez bir besindir. Mide şikâyeti olmayan bireyler salatalarda ya da tek olarak tüketebilirler. Sabah kahvaltıların da bile tüketilebilir. Zengin C vitamini ve mineral içeriği ile yeşil soğan, hazmı kolaylaştırıcı ve mikroplarla savaşan bir özelliktedir.
Öksürük tedavisinde, boğmaca ve astım gibi şiddetli hastalıklarda da soğandan faydalanabilir. Pek çok kaynak yeşil soğanın antibiyotik etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Hastalıklardan koruyan besinler
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Reina saldırısı gazete manşetlerinde

İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı

Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?

Tırnak diplerindeki beyazlara dikkat!

Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler

Şeker tüketince vücutta bakın neler oluyor

2016'nın en zengin milyarderleri

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

2016'dan daha kötü geçen 7 sene

Bir zamanlar İran

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Egea dünya turunda

Tüyler ürpertici Nazi deneyleri

Bu bitkiye dokunmak yasak!

Kimsenin giremediği yere o girdi!

Dünyanın en izole toplumlarından birinde yaşam!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

Çayın hiç bilmediğiniz faydaları

Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin

Sırtüstü yatanlar dikkat!

Avrasya Tüneli dün böyle açıldı

Dünyanın en tehlikeli kamp konaklaması

Sık seyahat edenler dikkat!

Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya

Büyükelçi suikastı gazete manşetlerinde

Bilimadamları onları inceliyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülme anı kare kare böyle görüntülendi
Yorumlar