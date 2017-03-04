Hemoroidal hastalıklar en fazla şoförlerde görülüyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Atak, yapılan bazı yurtdışı araştırmalarında, hemoroidal hastalıkların en çok şoförlerde görüldüğünü söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Atak, yapılan bazı yurtdışı araştırmalarında, hemoroidal hastalıkların en çok şoförlerde görüldüğünü söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Atak, hemoroidal hastalıklar ile ilgili açıklama yaptı. Yurtdışında yapılan bazı araştırmalarda hemoroidal hastalıkların en fazla şoförlerde görüldüğü ve bunun bir meslek hastalığı olarak ortaya çıktığını söyleyen Atak, şoförlere her gün kayısı yemelerini, molalarda egzersiz yapmalarını ve koltukta boncuk minder kullanmalarını önerdi. Dr. Atak, şoförlerin, besin ve tuvalet ihtiyacının doğru ve zamanında karşılamamaları ve sıvı ihtiyaçlarını yeterli miktarda almamalarından dolayı hemoroidal hastalık yaşamalarına sebep olduğunu belirtti.

Dr. Atak, “Şoförler uzun süre sabit pozisyonda kaldıkları için vücutta kasılmalar oluyor. Böylelikle kan dolaşımı engelleniyor ve hemoroidal dokular örseleniyor. Buna birde sentetik iç çamaşırı kullanımı eklendiğinde bölgede hava alımı azalıyor. Sonuçta zararlı bakterilerin çoğalıyor ve makat hastalıkları artıyor” dedi.

KOLTUK KILIFLARINA DİKKAT

Birçok araç firmasının araç koltuklarını nefes alan kumaştan yapmasına rağmen sürücülerin bunları kalitesiz koltuk kılıfları ile kapladığını belirten Atak, “Bu durum, sürücülerin sağlığında ciddi problemlere neden olmaktadır. Özellikle sentetik deri adı verilen lastik bileşiminden yapılan koltuklar ve koltuk kılıfları tehlikelidir. Sürücülerde özellikle makat bölgesi başta olmak üzere hemoroid ve kıl dönmesi gibi hastalıkların artışına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

NASIL ÖNLEM ALMALI?

Önceki yıllarda kullanılan boncuk minderlere önemine vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Atak, “Boncuk minderlerin sürüş esnasında oluşturduğu hareketlenme, makat bölgesinde ciddi basınç değişimleri yapıyor ve basıncı eşit dağıtıyor. Aralarındaki boşlukların ise makat bölgesinde nefes alımını sağlıyor ve böylece makat hastalıklarında azalmaya neden oluyor. Boncuk minderleri kullanmakta zorlanan şoförler, visco süngerden yapılan koltuk simitlerini de tercih edebilir” açıklamasında bulundu.

KURU KAYISI YİYİN

Şoförlerin fastfood, asitli içecek ve cips gibi yiyeceklerden uzak durmalarını gerektiğini belirten Dr. Atak, “Öğünleri mümkün olduğu kadar ertelememeliler. Özellikle su, taze meyve ve kayısı kurusu tüketmeliler ve posalı yiyeceklerden vazgeçmemeliler. Bu şekilde beslenme hem makat hastalıkları hem vücut sağlığı için şoförler açısından önemli. Uzun süren yolculuklarda egzersiz de önemli. Molalarda öne, arkaya, sağa ve sola esnemek, kısa süreli yürüyüşler, çömelip kalkma hareketleri hastalığı azaltıyor” diye konuştu.