Hindistanlı bir kadın ‘denizkızı’ doğurdu

Hindistanlı 23 yaşındaki Muskura Bibi, ayakları 'denizkızı' formunda olan bir bebek dünyaya getirdi.

Hindistan’daki bir devlet hastanesinde ‘denizkızı bebeği’ dünyaya geldi. Her 60 bin/100 bin doğumda bir görülen bu sendromun, Hindistan’da ikinci kez görüldüğü öğrenildi.

Dailymail’in haberine göre, deniz kızı olarak bilinen Sirenomelia sendromu ile doğan isimsiz bebeğin durumu, hamilelik sırasında herhangi bir tarama yapılmadığı için fark edilmedi. Ayrıca cinsiyeti belli olmayan bu bebeğin, doğduktan 4 saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğumun meydana geldiği, Hindistan’ın doğusundaki Kolkata’da bulunan Chittaranjan Deva Sada Hastanesi’inde görevli Dr. Sudip Saha, ailenin maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle hamilelik boyunca tıbbi bir destek ve ilaç kullanamamış olduğunu açıkladı. Dr. Saha, uygun beslenme ve anneden bebeğe doğru kan dolaşımının olmamasının bu tür bir anormallik yaratabileceğini belirtti.

SİRENOMELİA SENDROMU NEDİR?

Sebebi bilinmeyen ve nadir görülen bu sendrom, yarattığı akciğer komplikasyonları ve kalp kusurları nedeniyle ölüme sebep oluyor.