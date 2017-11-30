‘Ice Bucket Challenge’ kampanyasına ilham veren adam öldü

ALS hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan ve dünya çapında büyük yankı uyandıran 'Ice Bucket Challenge' kampanyasının ilham kaynağı Anthony Senerchia, 14 yıllık ALS mücadelesini kaybetti.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen, ALS hastalığına dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için yapılan bilimsel çalışmalara kaynak toplamak amacıyla yapılan ‘Ice Bucket Challenge’ kampanyası, ilham kaynağını kaybetti. 14 yıldır Amyatrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı ile mücadele eden Anthony Senerchia, geçtiğimiz cumartesi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de oldukça desteklenen Ice Bucket Challenge kampanyası için tüm gücüyle çalışan Anthony Senerchia’nın ölümü büyük bir üzüntü yarattı. Eşinin ölümünden sonra duygularını dile getiren Jeanette; “Zor bir hastalıktı ama o iyi bir savaşçıydı. O bizim ışığımızdı. Hayatımızı daha güzel bir hale getirdi.” dedi.

Kampanyanın başlatılmasında önemli bir etkisi olan Senerchia sayesinde yaklaşık 115 milyon dolar bağış toplandı ve araştırma fonuna aktarıldı.