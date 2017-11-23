İklim değişikliğinden en çok onlar etkileniyor

Son 20 yıldaki iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisi araştırıldı. Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de dahil olduğu 24 farklı araştırma grubunun ortaya çıkardığı sonuç, iklim değişikliğinin en çok kimleri etkilediğini de gösterdi.

İngiliz tıp dergisi Lancet’te yayınlanan rapor, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası’nın da dahil olduğu 24 araştırma grubunun çalışmalarıyla oluşturuldu. Son 20 yılda iklim değişikliğinin insan üzerindeki etkisini inceleyen bilim insanları, tarlalardaki verimliliğin de olumsuz yönde etkilendiğini raporladı.

Rapora göre, iklim değişikliği en çok yaşlıları ve yoksulları olumsuz etkiliyor. Ayrıca rapor, 2000 yılından bu yana 125 milyon kişi sıcak hava dalgalarının etkisine karşı savunmasız bir durumda kaldığını gösterdi. Bu etkinin insan üzerinde belirgin ve geri döndürülemez durumda olduğunun belirtildiği raporda, sıcak hava nedeniyle çalışmanın zorlaştığı tarlalarda da, verimin yüzde 5 oranında düştüğü açıklandı. İklim değişikliğinin etkisinden biri de, ısınmayla beraber, kene ve sivrisineklerin yaydığı salgın hastalıkların artması ve kıtlık krizleri.

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