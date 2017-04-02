İlaçlarla beraber bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

İlaçların genel anlamda iyileştirici etkisi vardır ve eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlarlar. Ancak ilaçlarla beraber bilmeden tükettiğiniz bazı gıdalar, ilacın etkisini azaltır hatta besin zehirlenmelerine bile neden olabilir.

İlaçların genel anlamda iyileştirici etkisi vardır ve eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlarlar. Ancak ilaçlarla beraber bilmeden tükettiğiniz bazı gıdalar, ilacın etkisini azaltır hatta besin zehirlenmelerine bile neden olabilir.

Sağlıklı olarak bildiğimiz bazı gıdalar ilaçlarla beraber tüketildiğinde bize yarardan çok zarar sağlıyorlar. Birazdan vereceğimiz yiyeceklerle hangi ilaçların yanında hangi yiyeceklerin kullanılmaması gerektiğini bilecek, ilacın yan etkileri ve besin zehirlenmeleri gibi sorunları yaşamaktan kurtulacaksınız.

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRAN İLAÇLARLA BİRLİKTE GREYFURT YEMEYİN!

Cinsel gücü arttıran ilaçlar tüketiyorsanız kesinlikle greyfurt yemenizi önermiyoruz. Greyfurt sağlığımıza genel anlamda faydalıdır fakat cinsel gücü arttırıcı ilaçlarla beraber tüketildiğinde ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu tür ilaçları kullanırken greyfurt tüketmek kalp krizi riskini artıyor ve ilacın yan etkilerini büyük oranda çoğaltıyor.

Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber ıspanak tüketmek ıspanaktaki vitaminleri sıfıra indiriyor. Bunun nedeni ıspanakta bulunan k vitamini. Ayrıca Brüksel lahanası avokado, havuç gibi gıdalar tüketeceksiniz kesinlikle kan sulandırıcı ilaçlar içmemenizi öneriyoruz. Hem bu yiyecekleri alıp hem de kan sulandırıcı ilaçlar tüketirseniz kanınızda pıhtılaşma kaçınılmaz olacaktır.

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SARI KANTARON İLACIN ETKİSİNİ AZALTIYOR!

Sarı kantaron bitkisi doğum kontrol hapıyla beraber alındığında ilacın etkisini tüketildiği andan itibaren azaltıyor.

TANSİYON İLACIYLA BİRLİKTE MUZ TÜKETMEYİN

Tansiyon ilacını kullanıyorsanız beraberinde kesinlikle muz tüketmemeniz gerekiyor. Muzdaki potasyum miktarı çok fazladır. Tansiyon ilaçlarının ise asıl amacı vücuttaki potasyum miktarını arttırmaktır. Vücuda fazla potasyum alınması, süzensiz kalp çarpıntısı ve kalp atışlarına neden olabiliyor. Bu duruma beraberinde kalp krizi riskini artıyor. Bu nedenle tansiyon ilaçları tüketirken muzu yemeyi abartmamanızda fayda var.

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