İnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilir! Neden mi?

Besin alerjileri konusuna dikkat çeken Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, en yaygın görülen besin alerjilerini; süt, yumurta, tahıl, ağaç yemişleri, yer fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri ve soya olarak sıralıyor. Bu besinler arasında, ülkemizde çok görülen inek sütü alerjisine değinerek, ölüme kadar varan tehlikelerine değindi.

Besin alerjileri konusuna dikkat çeken Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, en yaygın görülen besin alerjilerini; süt, yumurta, tahıl, ağaç yemişleri, yer fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri ve soya olarak sıralıyor. Bu besinler arasında, ülkemizde çok görülen inek sütü alerjisine değinerek, ölüme kadar varan tehlikelerine değindi.

Türkiye’de ise çocukların %1'i, yetişkinlerin ise %2-8'i bir ya da birkaç besine karşı alerjik yapıda olduğu bilgisini veren Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, besin alerjilerinin dünya çapında genel anlamda yanlış tanımlandığını belirtti. “Gerçek besin alerjileri, besinin proteinine karşı vücudun bağışıklık sisteminin verdiği beklenmedik reaksiyonlardır.” diyen Eryılmaz, özellikle ülkemizde sık görülen ve çocuklarda çok tehlikeli sağlık sorunlarına sonuç yol açabilecek inek sütü protein alerjisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, “3 yaşından küçük çocukların yaklaşık %2,5'unda inek sütü alerjisi mevcuttur ve bu alerji genellikle hayatlarının ilk 1 yılı içerisinde başlar ve bu çocukların büyük bir çoğunluğu; ilk birkaç yıl içerisinde inek sütüne karşı tolerans geliştirebilirler. Fakat; inek sütüne karşı tolerans gelişip gelişmediği mutlaka doktor tarafından yapılan kontrollerle belirlenmelidir. Evde yapılan denemeler bebeğinizin ölümü ile sonuçlanabilecek ciddi reaksiyonlara neden olabilir. İnek sütü allerjisi özellikle ülkemizde sıklıkla karşılaşılan (her beş çocuktan birinde) laktoz intoleransı ile karıştırılmaktadır.

Laktoz intoleransı laktaz enzimi eksikliği ya da yokluğu ile gelişen; süt ve ürünleri tüketimini takiben , bağırsaklardan süt şekerinin laktaz enzim yetersizliği veya yokluğuna bağlı olarak emilememesi ya da yetersiz emilmesi sonucunda; aşırı karın ağrısı, gaz ve ishal reaksiyonları ile kendini gösterir. İnek sütü allerjisi ise sütün karbonhidratı olan kaltoza karşı değil sütün proteinine karşı gelişir. Bu nedenle laktoz oranı azaltılmış sütler ve/veya mamalar inek sütü allerjisi bulunan çocuklar için kullanılabilecek alternatifler değildirler.

“İNEK SÜTÜ ANNE SÜTÜNDEN ÇOK FARKLIDIR”

İnek sütü alerjisinde her besin alerjisinde olduğu gibi besinin proteinine karşı vücut tarafından verilen bir anormal yanıt vardır. İnek sütünün içerisinde 20'yi aşkın proteinden özellikle 5 tanesinin alerjik özellikleri yüksektir. Bunlar alfa-laktaglobulin, beta-laktoglobulin, kazein, sığır gamma globülin ve sığır albümindir. Bunların içerisinde ise; alerjik özelliği en yüksek olan protein beta-laktoglobulindir. İnek sütü proteinleri yapı ve çeşit olarak anne sütünden çok faklıdır. Anne sütünün whey proteini / kazein protein oranı 60/40 iken; inek sütünün oranı 20/80'dir.

MANDA SÜTÜ, PİRİNÇ SÜTÜ VE EŞEK SÜTÜNDE DURUM NASIL?

İnek sütü alerjisi olan çocuklara diğer süt çeşitleri denenirken dikkatli olunmalıdır. Örneğin; keçi sütü kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, klor, manganez ve A vitamini açısından zengin kaynaktır. Bunun yanı sıra inek sütüne göre daha küçük yağ kürecikleri içerir bu nedenle sindirimi inek sütüne göre daha kolaydır. Fakat; inek sütünün protein yapısı ile keçi sütünün protein yapısı birbirine çok benzerdir ve alerjinin besinin proteinine olduğu göz önünde bulundurulduğunda inek sütü alerjisi olan çocuklar için kesinlikle iyi bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bunun yanı sıra keçi sütü folik asit yönünden fakirdir bu nedenle aşırı keçi sütü tüketiminin megoloblastik anemiye yol açabileceği unutulmamalıdır.

Manda sütü ise; birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktır. Fakat; yapılan çalışmalar inek sütü alerjisi olan kişilerde çapraz reaksiyon verme olasılığının yüksek olduğunu göstermiştir.

Deve ve eşek sütü ise anne sütüne protein yapısı bakımından benzerlikleri en yüksek olan iki süttür. Fakat; bulunabilirlikleri düşük olduğundan iyi bir alternatif olarak kabul edilmezler.

Pirinç sütü de inek sütü alerjisine bir alternatif olarak gösterilmektedir. Fakat; düşük protein ve besin değeri nedeniyle iyi bir alternatif sayılamamaktadır.

İnek sütüne protein yapısı açısından benzer olmayan ve çapraz reaksiyon riski düşük olan (%13-47) ve yüksek besin değeri içeriği ile iyi alternatif süt soya sütü veya soya içerikli ticari mamalardır. Fakat; soya sütüne alerji olup olmadığı değerlendirilmeden kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu konu ile ilgili mutlaka alerji uzmana danışılması gerekmektedir.

İnek sütü alerjisinde inek sütüne alternatif en iyi seçenek serbest amino asit içerikli elemental bebek mamalarının kullanımıdır. Bu mamaların serbest amino asit içeriklerinden dolayı tatları ve kokuları kötüdür. Fakat; öncelikle bebeğinizin sizle aynı tadı ve kokuyu alamadığı tat alma ve koklama duyusunun henüz tam olarak gelişmediğini ve bu mamanın onun büyümesi için elzem olan vitamin mineral ve proteinleri içerdiğini unutmayınız. Bu mamaları doktor ya da beslenme uzmana danışarak çeşitli şekillerde tatlandırabilirsiniz.

ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ!

İnek sütünün bebeğinizin ölümü ile sonuçlanabilecek reaksiyonlara neden olabileceği unutulmaması gereken bir gerçektir. Unutulmaması gereken diğer bir gerçek ise; inek sütü alerjisinin inek sütünün içerisinde bulunan proteinlere karşı olduğudur. Bir besinin içeriğinde inek sütü bulunmasının önemli olduğu kadar alerjik proteinlerin bulunmasının ya da herhangi bir besinin bu proteinlerle veya inek sütü ve ürünleriyle bulaş olması da aynı derecede önemlidir. Besin alerjilerinde kişi anlayabilecek yaştaysa kendisi ve çevresinin; kişi anlayabilecek yaşta değilse çevresinin özellikle ailesinin eğitimi majör önem taşımaktadır. Tedavi sürecinde öncelikle etiket okuma alışkanlığı kazanımının sağlanması en önemli aşamadır.

Aşağıda sıralanmış besin ve besin ögeleri bulunan besinler kesinlikle tüketilmemelidir

* Süt ve ürünleri ( peynir, yoğurt, kefir…) * Bovin

* β-lactoglobulin * Sodyum ve/veya kalsiyum kazeinat

* α-lactoalbumin * Kaymak

* Kazein * Krema

* Kazeinat * Peynir altı suyu

* Whey proteini * Tereyağ

* Sığır albümin * Margarin

* Sığır gamma globulin * Süt tozu

* Serum albumin Ve benzeri besin ve besin ögeleri …

İçeriğinde inek sütü bulunabilecek bazı besinler:

* Süt tozu * Krep, omlet, pan kek vb.

* Bütün peynir çeşitleri (tofu haricinde) * Sütlü ve şerbetli tatlılar

* Yoğurt

* Tereyağ

* Laktozsuz ve/veya laktozu azaltılmış sütler * Margarin

* Kefir * Kaymak

* Probiyotik yoğurtlar * İşlenmiş besinler

* Krema ve kremalı içerikli tüm besinler * Ton balığı konservesi

* Süt içeren soslar (beşamel sos, tartar sos vb.) * Bazı probiyotik takviyeleri

* Süt içerikli çorbalar * Bazı suplement takviyeleri ( özellikle kalsiyum takviyesi)

* Bebek mamaları ( inek sütüne özel mamalar ve soya içerikli mamalar hariç) * Bazı sakızlar

* Bebek ekmekleri ve bisküvileri * Bazı salam çeşitleri

* Bisküvi, kraker, gofret, çikolata vb. * Yarı hidrolize mamalar

* Kek, poğaça, kurabiye vb.