İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri Raporu yayımlandı.
Medimagazin'in aktardığına göre raporda yer alan 'ana tanı gruplarına göre ölüm nedenleri' karşılaştırmasında, dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 40.25 ile ilk sırada yer alıyor.
Dolaşım sistemi hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda yüzde 44.31 olarak belirlendi.
Dolaşım sistemi hastalıklarının ölüme neden olma oranı erkeklerde yüzde 36.85 olarak belirlendi.
Vücuttaki her hangi bir dokunun anormal büyümesi (Neoplazmalar) ölüme neden olmada yüzde 20.04 ile ikinci sırada yer alıyor.
Solunum sistemi hastalıkları ise yüzde 11,10 ile en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Neoplazmalar ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler erkeklerde daha çok görülüyor.
Raporda yer alan bir diğer konu ise erkek ve kadınlarda görülen kanserlerin sıklığı.
En sık görülen 10 kanser türü arasında yapılan karşılaştırmada, erkeklerde en fazla görülen kanser türü yüzde 21.1 ile trakea, akciğer ve bronş kanserleri. Prostat kanserleri yüzde 12.,7 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 9.3 ile kolorektal kanserler bulunuyor.
Kadınlarda görülme sıklığı en fazla olan kanser türü ise yüzde 24.9 ile meme kanseri olurken, ikinci sırada yüzde 12 ile tiroid kanseri, üçüncü sırada ise erkeklerde de olduğu gibi kolorektal kanserler yer alıyor. Kolorektal kanserlerin kadınlarda görülme oranı ise yüzde 8.
Rapora göre, 2015 yılında 660 milyon 99 bin 447 muayene yapıldı. Türkiye'de bir kişinin bir yılda hekime müracaat sayısı 8.4. Bu oran, 2014 yılında 8.2 düzeyinde bulunuyordu.
Ülkeler arası oranlara bakıldığında ise hekime başvuru sayısında Kore 14.9 ile ilk sırada, Japonya 12,8 ile ikinci sırada yer aldı. Hekime en az başvuran ülke ise 2.6 ile Meksika oldu.
Bakanlık verilerine göre geçen yıl hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 69.6 olarak belirlendi. Bu oran özel hastanelerde yüzde 59.6, bakanlık hastanelerinde yüzde 71.7, üniversite hastanelerinde ise yüzde 75.5 düzeyinde gerçekleşti.
İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı

Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?

Tırnak diplerindeki beyazlara dikkat!

Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler

Şeker tüketince vücutta bakın neler oluyor

2016'nın en zengin milyarderleri

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

2016'dan daha kötü geçen 7 sene

Bir zamanlar İran

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Egea dünya turunda

Tüyler ürpertici Nazi deneyleri

Bu bitkiye dokunmak yasak!

Kimsenin giremediği yere o girdi!

Dünyanın en izole toplumlarından birinde yaşam!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

Çayın hiç bilmediğiniz faydaları

Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin

Sırtüstü yatanlar dikkat!

Avrasya Tüneli dün böyle açıldı

Dünyanın en tehlikeli kamp konaklaması

Sık seyahat edenler dikkat!

Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya

Büyükelçi suikastı gazete manşetlerinde

Bilimadamları onları inceliyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülme anı kare kare böyle görüntülendi

51. Bölge uydu fotoğrafları ile deşifre oldu

Kayseri'de hain saldırı
Yorumlar