İzmir’den ‘Acil Komşum’ projesi

Çağdaş toplum yapısı ve ilklerin kenti olması ile tanınan İzmir önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, "Acil Komşum" projesi hazırladı.

Çağdaş toplum yapısı ve ilklerin kenti olması ile tanınan İzmir önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, "Acil Komşum" projesi hazırladı.

ACİL KOMŞUM İzmirliler tüm yurda örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “Acil Komşum” adlı projesini anlattı. Rodoplu, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin hedefinin, her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını sağlamak olduğunu bildirdi. Proje kapsamında yaş, meslek ve cinsiyet koşulu aranmaksızın, sadece gönüllülük esasına göre her apartmandan bir kişi belirlenecek. Gönüllülere eğitimler 14 konu başlığında toplam 3 saatte verilecek. Eğitimler içinde kalp krizi, kırık, kanama, sara hastalığı, yanık, zehirlenme, şok, bayılma gibi durumlarda neler yapılacağı ile ilgili bilgiler yer alacak.

İLK YARDIM OLMAYINCA NİCE İNSANLAR ÖLDÜ

İlkyardım bilgisinin önemine dikkat çeken Rodoplu, “Son 20 yılda Türkiye, acil sağlık hizmetlerinde önemli bir ivme ve başarı yakaladı. Ama ilkyardım ayağı öksüz kaldı. Bu konuda 1995’ten bu yana yanı noktadayız. Türkiye’de yılda 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve 100 bin kişi ölüyor. Bin kişi suda boğuluyor. 3 yılda 667 kişi duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılda 1 milyon 353 bin 359 trafik kazası oluyor. Bunların 183 bin 11’i ölüm ve yaralanmalı kazalar. Bu kazaların yüzde 75’i yerleşim yerlerinde. İşte projemizin doğma gerekçeleri de bunlar” dedi.

PROJE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

“Acil Komşum, apartmanda, mahallede, sokakta kısacası yaşadığımız her alanda kazadan veya hastalıktan sonra olay yerine ambulans gelene kadar hayat kurtarmak amacıyla yapılacak uygulamalardan oluşuyor” diyen Rodoplu, projenin yaşamsal önemini vurguladı. Rodoplu, “Bizde bir yaralı ya da fenalaşan bir kişi olduğunda ‘aman sakın dokunmayın ve bekleyin’ diye bir söylem oluyor. Kişi, bu durumda müdahale etmeye çekiniyor. Ancak bazı durumlarda ambulans gelene kadar müdahale edilmeyi bekleyen kişiler için saniyeler bile önemli oluyor. Bu noktada ilkyardımın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. ‘Acil Komşum’ hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR

Rodoplu, gönüllü kişilerin mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenmeye başlandığını belirterek, “İlk etapta Bayraklı’nın Manavkuyu Mahallesi ve Mansuroğlu Mahallesi’nde 23 Mart’ta eğitimlere başlayacağız. Orada 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonrasında ise projenin Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin örnek projeleri arasında yer alacak. Yıl sonunda ise 5 bin kişiye ulaşacağız. Projenin muhtarlar üzerinden yürümesi önemli. Çünkü gönüllüyü bulmak için işimizi kolaylaştırıyorlar. Projeyi, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de duydu ve ilgilendiler. Kurumlarla da iletişime geçeceğiz” diye konuştu. Projenin hayati önemini vurgulayan Rodoplu, gönüllülere çağrıda bulunarak, ilkyardım bilenler bu bilgilerini önce yakınlarına uyguluyor. Anne, babasına, çocuklarına, komşularına ve işyerinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarına. O nedenle vatandaşlarımızı bu projeye dahil olmaya İlkyardım gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” dedi. Rodoplu '”Komşu komşunun külüne muhtaçtır” atasözünü de anımsattı.