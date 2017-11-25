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Kahveseverlere müjde: Erken ölüm riskini azaltabilir

İngiltere'de yapılan araştırma, kahvenin insan sağlığına olan etkisini ortaya koydu. Buna göre kahve erken ölüm riskini azaltabilir. Peki günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı?

12:5725 Kasım 2017
Sağlık
Kahveseverlere müjde: Erken ölüm riskini azaltabilir
İngiltere'de yapılan araştırma, kahvenin insan sağlığına olan etkisini ortaya koydu. Buna göre kahve erken ölüm riskini azaltabilir. Peki günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı?

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Robin Poole ve ekibi, günde 3-4 fincan kahve içmenin erken ölüm ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğünü iddia ediyor.

Kahve ile ilgili daha önce yapılan 201 araştırmanın verilerine ve 17 klinik araştırmadan elde edilen verilere dayanarak ortaya koyulan bu sonuç, kahvenin sağlık üzerinde pek çok faydası olduğunu söylüyor. Buna göre kahve içmek ve diyabet, karaciğer hastalığı, demans ve bazı kanserlere bağlı hastalıklarda riskin düşük olması arasında bir bağlantı var.

Günde 3-4 fincandan fazla kahve içmek zararlı mı?

Günde 3-4 fincandan fazla kahve içmek zararlı mı?

KİMLER BU ÖNERİYE UYMAMALI?

DW Türkçe’nin haberine göre, bu öneriye hamile kadınlar uymamalı. Araştırmada bir günde 3 fincandan fazla kahve içmenin zararlı olmadığı, ancak yararlı etkinin daha az görüldüğü de vurgulandı. Araştırmada kahvenin en çok karaciğer hastalıklarında fayda sağladığı görüldüğü aktarılıyor.

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Son güncelleme: 12:5925.11.2017
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