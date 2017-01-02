Kalp krizinden korunmanın 5 yolu

Rakamlar ortalama her 3 erişkinden birinin ölüm sebebinin kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Ancak bireysel olarak alınan kararlar ve önlemlerle kalp krizi riski azaltılabiliyor. İşte 5 önlem...

Rakamlar ortalama her 3 erişkinden birinin ölüm sebebinin kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Ancak bireysel olarak alınan kararlar ve önlemlerle kalp krizi riski azaltılabiliyor. İşte 5 önlem...

Rakamlar, son yıllarda kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor. En çok dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında ise koroner kalp hastalığı geliyor. Koroner kalp hastalığı sorunu yaşayan her 100 kişiden 25'i herhangi bir belirti olmadan ani ölümle karşılaşıyor. Koroner kalp hastalıkları büyük ölçüde diğer kalp sorunlarına da zemin oluşturuyor.

Damar yaşlanması sorunun temeli olarak görülüyor. Damarın yaşlanması büyük ölçüde doğumla başlayan bir süreç. İnsanın yaşı ilerledikçe damar sertliğinin de ilerlediği görülüyor. Kalp hastalıklarını önlemek için öncelikle damar

sağlığını korumak gerekiyor. Ülkemizde de en yaygın ve tehlikeli hastalıkların başında yer alan kalp ve damar hastalığıyla ilgili Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, 5 adımda alacağımız hayati önlemleri anlattı…

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Yaş, cinsiyet ve aileden gelen özellikler değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri arasında yer aldığına göre, değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. İşte onlar…

Ölçülü beslenmeye çalışın

Aşırı gıdadan kaçınmak ve tüketimine dikkat etmek oldukça önemli. Alınması gereken ideal oranlar yüzde 50-60 karbonhidrat, yüzde 20-30 protein ve yüzde 10-15 yağ olarak belirtiliyor. Proteinlerin üçte ikisini bitkisel gıdalardan almamız, hayvansal proteinde de balığa daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Kızartma derecesine kadar kızdırılan her yağda trans dönüşüm oluyor. Bu nedenle yağı mümkün olduğunca çok kızdırmadan kullanmak tavsiye ediliyor.

Sigarayı bırakın

Sigara içmeyi bırakmak kalp hastalıkları riskini ciddi oranda azaltıyor. Özellikle kadınların bu konuda daha çok önlem alması gerekiyor çünkü sigara, menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalıkları riskini 4-5 kat artırıyor.

Hareket edin

Düzenli olarak spor yapmak çok önemli. Her akşam yarım saatlik yürüyüşler bile kalp sağlığı için büyük önem taşıyor. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, alışveriş için markete yürüyerek gitmek, kısaca günlük hayatta hareketli olmak gerekiyor.

Aşırı tuzdan kaçının

Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olarak kalp sağlığımızı tehdit ediyor. Gün içinde tükettiğimiz tuzun üçte ikisi endüstriyel gıdalardan geliyor. Ürünlerin etiketlerini incelemeyi mutlaka bir alışkanlık haline getirmemiz, sofraya tuzluk koymamamız, az tuzlu peynir ve zeytin almamız, market alışverişlerimizde sürekli aldığımız gıdaları tuz açısından da inceleyerek zararlı olabilecekleri alışveriş listemizden çıkarmamız gerekiyor.

Şekerden uzak durun

Pratik olarak vücudu- muzun şeker ihtiyacı diye bir kavram olmadığı gibi ihtiyaç duyulduğunda vücut kendisi şekeri diğer gıdalardan tedarik edebiliyor. Fazla şeker tüketiliyorsa bunu olabildiğince düşük miktarlara çekmek gerekiyor. Şeker hastası olmayı engellemek kalp hastası olma riskini de azaltıyor. Şekeri bırakarak, şekerin yaratacağı fazla kilo ve obezite riski de engelleniyor.