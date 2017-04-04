Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa dair doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle kanserin görülme riskinin her geçen gün arttığı vurgulandı.
Hastaların bilinçli şekilde tedaviye yaklaşması gerektiği belirtilen açıklamada, yanlış bilgilere kulak asılması nedeniyle tedaviye geç kalındığı ve kansere karşı daha dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Erken tanı konan hastaların cerrahi müdahalelerle kanser hastalığından kurtulabildiğine işaret edilen açıklamada, doğru bilinen yanlışlar hakkında şu ifadelere yer verildi:
'Kanserin belirti ve bulguları yoktur' ifadesi yanlış. Çünkü erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır. Birçok kanser türü, erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir. 'Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur' ifadesi yanlış. Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğuyla ilgili bilimsel kanıt yoktur.
'Ne yaparsan yap kanser olacağın varsa olursun, kanser kaderindir' ifadesi yanlış. Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'unu kapsıyor.
'Çoğu kanser ailesel geçişlidir, eğer ailende kanser öyküsü yok ise risk altında değilsin' yanlış. Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur. 'Bazı kanser türleri bulaşıcıdır' yanlış. Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir.
'Kansersen şeker yememelisin' yanlış. Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılmasına sebep olduğuna ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır
. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri artırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz."
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Kasık ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri

Fazla süt içmek sanıldığı kadar yararlı değil

Sağlığınız için ideal lifli gıdalar

Hiç yaşlanmayan dev: Halit Akçatepe

Vücuttaki morarmalar neye işaret eder?

Dünyadan ilginç fotoğraflar

4 yaşındaki kız çocuğu kahramanlık hikayesi

İşte vücudumuzdaki ölümün belirtileri

Piliç alırken ve pişirirken dikkat!

Rahat uyumanın püf noktaları! - Galeri

256 yıl yaşayan adamın ilginç hayatı

Ömrü uzatan sebzeler

Tarihin hiç akıldan çıkmayan fotoğrafları

Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı alan kişiler

Tuvalet kapaklarındaki büyük tehlike

Hangi içecek neye iyi gelir?

Yol yapımında ortaya çıktı

Peynirdeki korkunç iddia!

Tarih bu savaşı unutmayacak

Çanakkale Zaferi hakkında bilinmeyen her şey

Yere düşen yiyecek yenilir mi?

Otomobil kampanyaları

Yanlış yatak ve yastık hasta ediyor!

Ödeme sebep olan hastalıklar

Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı

Belgesel için insan beyni yedi!

Chia tohumu yerken iki kere düşünün

87. Cenevre Otomobil Fuarı devam ediyor

Ağızdan nefes almanın zararları!

Suyu doğru içmenin faydaları

Modern insandan uzak Amazon kabileleri
Yorumlar