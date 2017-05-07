Karatay: 2025’de büyük bir kıtlık başlayacak!

Türkiye'nin yemek sağlığı konusunda otoritesi olarak bilinen ve açıklamaları büyük bir ilgiyle takip edilen Canan Karatay, CNN Türk ekranlarından yayınlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Sağlıklı beslenme konusundaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Karatay, 2025'de büyük bir kıtlığın başlayacağını iddia etti

CNN Türk ekranlarından yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay, “Zeytin ağacını kesmek cinayetten, IŞİD’den farklı değildir haberleri olsun. 2000 yıl yaşayacak bir canlıyı siz kendi kısa ömrünüz için ve kısa bir çıkarınız için şey yapamazsının” dedi ve ekledi, “Bu artık bütün dünyada kabul edildi. 2025’de büyük bir kıtlık başlayacak. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok güçlü ağaçlar. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaktır” dedi.

“OKULLARDA KANTİNLERİN KALKMASI LAZIM”

Okullarda kantinlerin de kalkması gerektiğini söyleyen Karatay, konuşmasına şöyle devam etti; “Okullarda kantinlerin kalkması lazım. Yani okullardaki kantinler bizim körpe bebeklerimize en kötü kimyasal, fabrikasyon yiyecekleri sunuyorlar. İşte çocuklarımız da onun için hasta” dedi.