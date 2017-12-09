Kardeşler arası çatışmayı önlemenin 12 yolu

Ailelerin en tedirgin olduğu konulardan biri: Kardeşler arasında olabilecek bir çatışma nasıl önlenebilir? Tüm Üstün Zekalılar Derneği TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun, kardeşler arası çatışmayı önlemenin yöntemleri hakkında anne – babalara şu önerilerde bulunuyor:
SABIRLI OLUN, ONA DA SABIRLI OLMAYI ÖĞRETİN
* Kıskançlığın yıkıcı bir hal almasını engelleyin; durumu kabul edip sabırlı davranabilirsiniz.
* Büyük çocuğunuzun kendisini güvende hissetmesini sağlayın. Onu sevdiğiniz gibi bebeği de seveceğinizi söyleyin.
* Duygularını ifade etmesine fırsat verin. Duygularından dolayı suçlamayın, hoşgörü ile dinleyin.
* Durumu kabullenebilmesi için zaman tanıyın.
“SEN BÜYÜKSÜN AMA” DEMEYİN!
* Herhangi bir eşyayı; örneğin bir oyuncağı paylaşamadıkları için kavga ederlerse oyuncağı almak zorunda olduğunuzu eğer sakinleşirlerse vereceğinizi söyleyin.
* Unutmayın çocuklara verilen kozlardan biri de onlara “sen büyüksün ama… ” ya da “sen küçüksün ablanın/ağabeyinin sözünü dinle” gibi uyarılarda bulunmak. Bu tür uyarılar birbirlerini ezmelerine ya da üstünlük taslamalarına neden olabilir.
* Kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıklara (küçük ya da büyük olsun) bazen kulak tıkayın ki sorunlarını kendi başlarına halletmeyi öğrenebilsinler.
* Ayrıca kavga ve tartışmalarına odaklanmak yerine birbirleri ile iyi geçindikleri olumlu davranışlara yoğunlaşmak anlaşmazlıklarının nedenini de etkisizleştirir.
ASLA BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRMAYIN
* Ebeveynleri zorlayan durumlardan biri de “haklıyım/haksızsın” türü çekişmelerde taraf olmak zorunda bırakılmaları. Kardeşler arası bu üstün olma çabalarına katılmamakta direnin. Çünkü birini haklı bulmanız durumunda diğeri mutsuz olur.
* Çocuklarınızla birlikte bir etkinlik gerçekleştirirken ya da dışarıda gezme sırasında kavga etmeye başlarlarsa; durup kavgayı bitirmedikleri sürece etkinliğin başlamayacağını ya da gezmeye devam etmeyeceğini söyleyebilirsiniz.
* Davranışlarını eleştirirken birbirlerini örnek olarak göstermeyin ya da kıyaslamayın. Bu aralarındaki rekabet ve kıskançlığı daha da arttırır.
* Kardeşlerin farklı kişiliklerinden kaynaklanan özellikleri olabilir. Özel eşyalarına karşı tutumlarını ve bireysel sınırlarını fark edin ve onları paylaşmaya zorlamak yerine birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeleri gerektiğini vurgulayın.