Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kasık ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Sağlıklı yaşam, egzersiz ve sporun önemi her geçen gün vurgulandıkça spor salonlarına ve spor aletlerine olan ilgi de o kadar artıyor. Doğru yapılan sporla vücudunuzda harikalar yaratırken, yanlış ya da kontrolsüz yapılan spor ise ciddi yaralanmalara sebep oluyor.
Koşma, futbol, yüzme, binicilik, jimnastik gibi sporlarda en çok kullanılan kaslar bacak içi kas grubudur. Tekrarlı hareketler ve zorlayıcı stresler bacak içinde, kasığa yakın kasların ve özellikle tendonların yaralanmasına neden olur. 'Adduktor tendinit' diğer adıyla 'kasık ağrısı' aşırı spor veya kontrolsüz hareketler sonucu oluşan bir yaralanmadır.
Sabahları kasık bölgesindeki katılık ve ağrı, aktivite başlangıcında kasıkta oluşan ağrı en tipik bulgulardır. Yürüyüş sırasında kasıkta çekme ve zorlanma hissi, hatta yürüyüşe engel olabilen keskin ve batıcı ağrılar olabilir. Aynı zamanda yaralanan tendona dokunulduğunda hassasiyet vardır.
Peki, kasık ağrısı neden oluşur? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kasık ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi: ZORLAMA VE AŞIRI KULLANMA SONUCU GELİŞİR "Kasık bölgesindeki ağrı sadece ortopedik bir yaralanma olarak düşünülmemelidir. Mutlaka ilgili bölümlerde muayene olunması gerekmektedir. Diğer hastalıklar elendikten sonra yapılan ortopedik muayene patolojinin teşhis edilmesini kolaylaştırır.
Kasık bölgesindeki ağrı ve yaralanma en sık zorlama ve aşırı kullanma sonucu gelişir. Yeterince germe ve ısınma yapılmaması, kontrolsüz yapılan germe ve kuvvetlendirme egzersizleri tendonun aşırı yüklenmesine, sonuç olarak iltihabi bir reaksiyon açığa çıkarmasına neden olur.
BAĞDAŞ KURAMAYANLAR... Bazı kişilerde bacak içi kasları kısadır. Bu kas grubu kısa olan kişiler sıklıkla bağdaş kuramamaktan ve yere oturamamaktan şikâyet ederler. Fizyolojik olarak kısa olan kasların dolaşımı ve beslenmesi düzgün değildir ve yeterli kuvvete sahip değildir. Bu da kasları yaralanmaya açık hale getirir.
BACAĞINIZDAKİ KISALIK 1 CM'DEN FAZLAYSA Sağ ve sol bacaklar arasındaki uzunluk farkı ise sıklıkla gözden kaçırılan ve kasık ağrısına yol açan bir diğer faktördür. İnsan vücudu bacaklar arasındaki uzunluk farkını 1 cm'ye kadar herhangi bir problem ortaya çıkmadan tolere edebilir.
Ancak patolojik durumlarda ve 1 cm'den fazla olan fark da kalça ve bacak çevresi kaslardaki yük dağılımı dengesi bozulur. Tendonlara aşırı yük biner.