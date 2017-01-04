Bu aralar çok yiyenlere özel: Pişmanlık Çorbası

Son zamanlarda yemeği çok kaçırdığınızı düşünüyorsanız bu çorba ile hafifleyebilirsiniz. Ayda bir gün ödem atmak için imdadınıza koşan çorbanın tarifini Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel verdi.

Son zamanlarda yemeği çok kaçırdığınızı düşünüyorsanız bu çorba ile hafifleyebilirsiniz. Ayda bir gün ödem atmak için imdadınıza koşan çorbanın tarifini Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel verdi.

Bugünlerde çok yemek yediniz ve şişkinlikle gelen bir pişmanlık yaşıyorsunuz. O zaman bu Pişmanlık çorbası tam size göre. Ödem atmak için bire bir olan çorba, ayda bir kez bir gün uygulanabiliyor.

İçeriğinde bol malzeme olan ve özellikle ağır yemekli özel günlerden sonra, yani pişman olunca, öğlen ve akşam yemeği yerine 1 kase bu çorbadan tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, çorbanın isminin “Pişmanlık çorbası olduğunu” söylüyor.

Metabolizma hızlandıran, ödem atan ve jet hızında kilo verdiren Pişmanlık çorbasının tarifini ise şöyle özetliyor;

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı tane keten tohumu veya chia tohumu

• 1 çay bardağı haşlanmış barbunya

• 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur

• 2 adet kabak

• 4-5 dal beyaz lahana

• 3 adet sivri biber

• 2 adet orta boy kuru soğan

• 3 diş orta boy sarımsak

• 1 tatlı kaşığı taze zencefil

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 2 litre su

Hazırlanışı:

• Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup dilimleyin ve büyük bir çorba tenceresine alın.

• Bulgur ve barbunyayı yıkayıp süzdükten sonra çorba tenceresine ekleyin.

• Sivri biber, zencefil, lahana ve kabak doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.

• Tencereye suyu ve salçayı alıp iyice karıştırın ve orta dereceli ateşte yaklaşık 40 dakika, soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

• Çorba piştikten sonra el blender'ıyla çekip pürüzsüz kıvama getirin.

• En son chia tohumu veya keten tohumunu ekleyin.