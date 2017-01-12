Kış hamilelerinin uygulaması gereken 10 kural

Anne adaylarının kış aylarında beslenme çeşitliliği açısından şanslı olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Sedat Bilecan, sozcu.com.tr okuyucularına özel öneriler sıraladı. İşte kış hamilelerinin mutlaka uyması gereken 10 kural...

Kış ayları hastalığa yatkınlık açısından dezavantajlı gibi olsa da anne adayları bu durumu avantaja çevirebilirler. Anne ve gelişmekte olan bebek için gerekli olan mineral ve vitaminlerin kış mevsimine özgü sebze ile meyvelerde bol miktarda bulunuyor olması, beslenme faktörü açısından kış hamilelerinin en şanslı hamileler olmasını sağlıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek sağlık problemlerine karşı ise giyinme alışkanlıklarına dikkat etmek, kapalı ortamı nemlendirmek gibi tedbirler alınarak korunmak mümkün. Acıbadem Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Sedat Bilecan karda kışta hamileliğinizi sağlıklı geçirmeniz için beslenmeden kıyafet seçimine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları anlattı.

1. Karnabahar, havuç, portakal eksik olmasın

Anne adayının beslenme düzeni ve sağlık durumu; doğacak bebeğin sağlığı, zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimi ile doğrudan ilişkili oluyor. “Bu sebeple anne adayının hamilelik döneminde beslenmesine oldukça önem göstermesi gerekiyor. “ diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Sedat Bilecan şu önerilerde bulunuyor: “Kış hamileleri bu anlamda en şanslı olanlar, çünkü kış mevsimi vitamin ve mineral kaynağı sebze-meyve çeşitleri açısından oldukça zengin bir süreç. Sebze ve meyvelerin bir diğer yararı da, posalı gıdalar olmaları ve hızlı kilo alımını engellemeleri. Kış sebzeleri içerisinde karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, pırasa, kereviz, maydanoz, dereotu, kabak, turp, patates, patlıcan ve havuç gibi sebzeler önceliği oluştururken; portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, elma gibi meyveler de öncelikli meyvelerin başında geliyor.”

2. Balık yemeden olmaz

Kış mevsimi hamileleri balık mevsimi olması yönüyle de şanslılar. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Hem bebeğinizin hem sizin sağlığınızı riske atmamak için daha çok dipte değil, yüzeyde yaşayan somon, ton balığı sardalya, alabalık, hamsi, istavrit, palamut, uskumru gibi balıkları tercih edin. İçerdikleri ağır metaller ve yüksek civa düzeylerinin gelişen fetüs üzerinde olası negatif etkileri nedeniyle kefal, mezgit, barbun ve kalkan gibi civa içeriği yüksek dip balıkları ve midye tüketiminden ise kaçının.

3.Suya taze nane yaprakları ekleyin

Kış mevsiminde günlük sıvı alımı 2 litreden az olmamalı. Ancak soğuk havalarda ve özellikle hamileliğin ilk üç ayında yaşanan yoğun bulantı nedeniyle sıvı ihtiyacının tamamını su olarak almak biraz zor. Çünkü su fazla alındığında da bulantıları artırabiliyor. Bu durumda suyun içerisine limon dilimleri, taze nane yaprakları ekleyerek suyu daha içilebilir hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra nane-limon, ıhlamur, ada çayı, zencefil çayı gibi bitkisel çaylar şeklinde de sıvı açığınızı dengeleyebilirsiniz.

4.Yoga veya pilatesle rahatlayın

Kış mevsiminde soğuk havayla birlikte durağanlaşan bedeninizi meditasyon, yoga ve pilates yaparak harekete geçirmek hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayacak, aynı zamanda kilo kontrolü konusunda da faydalı olacaktır.

5.Yakın temasa son

Özellikle kış hamileliklerinde sık görülen grip, nezle ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için hasta olan kişilerle yakın temastan (öpüşmek, tokalaşmak vs.) kaçının. Kapalı ve oldukça kalabalık olan alanlarda çok fazla durmamaya özen gösterin. Dışarıdayken ellerinizi sık sık yıkamanız da enfeksiyonlardan korunmanızda önem taşıyor.

6.Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz şart

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için A, C vitaminleri takviyesinin yanı sıra kabak, havuç, brokoli, karnabahar, turunçgiller ve yeşil biber gibi meyve ve sebzeler tüketin.

7.En doğrusu birkaç kat giyinmek

Genel olarak karın bölgesini sıkmayan, iyi ısıtan ve dış etkenlerden koruyan giysileri tercih edin. Hamilelikte hormonal değişime bağlı olarak ani ateş basmaları ve terlemeler olabiliyor. Bu nedenle çok terletmeyecek giysileri tercih edin veya gerektiğinde çıkarabilmeniz için birkaç kat giyinin. Soğuk havalarda giyilen sıkı giysiler, naylon ve sentetik giysiler zararlı oluyorlar. Hava geçirme özelliği olmadığı için terleme ve buna bağlı olarak mantar enfeksiyonlarına neden olmalarından dolayı bu tür iç çamaşırları, giysileri ve pantolonları giymekten kaçının. Kış aylarında yünlü, pamuklu, havalanabilir, yumuşak giysileri tercih edin. Örneğin; beli sıkmayan pamuklu veya sentetik malzeme içermeyen bir tayt ya da bir pantolon, üzerine penye, bluz ve pamuklu hırka, yelek, süveter gibi terletmeyip ısıtacak giysiler giyilebilirsiniz.

8.Hamam sefasını erteleyin

Kışın tatili yapmayı seviyor ancak bu dönemi hamile olarak karşılıyorsanız yüksek ısının bebeğe zararlı etkileri nedeniyle kaplıca, sauna, hamam ve yoğun buhar içeren banyoları (Fin hamamı vs.) kullanmamanız gerekiyor. Hijyenik koşullarından emin olduğunuz ve ısısı ayarlanmış havuzlarda ise yüzebilirsiniz.

9.Çok sıcak suyla duş almayın

Hamilelik döneminde dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri de, kış soğuklarının etkisiyle ciltteki kurulaşmanın yol açtığı cilt çatlakları. Bu çatlaklar enfeksiyon riskini arttırdığı için cilt bakımını sürekli olarak yapmanız gerekiyor. Aksi halde enfeksiyon sonucunda iltihaplı cilt hastalıkları gibi sağlık sorunları gelişebildiği uyarısında bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Sedat Bilecan şu bilgileri veriyor: “Cildin nem dengesini korumak için kullandığınız günlük kremlere hamilelik sürecinde de devam edebilirsiniz. Kurumaya bağlı oluşabilecek çatlaklardan korunmak için bu amaca uygun üretilmiş lanolinli kremler, kakao ve badem yağı cilt için uygundur. Ayrıca cilt kuruluğunu önlemek için çok sıcak su ile yıkanmaktan kaçınmanız ve çok sık duş almamanız gerekiyor. Ellerinizi ve yüzünüzü de ılık su ile yıkamaya dikkat edin. “

10. Kaloriferin üzerine ıslak bez yayın

Evlerde soba ve kaloriferlerin kuruttuğu hava cildin havalanmasını engelleyerek kurumasına ve nefes alıp vermenin zorlaşmasına neden olacağı için bu gibi sorunları önlemek için kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler ya da buhar üreten elektronik aletler gibi tedbirlerle nemlendirin.