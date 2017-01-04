Kızılay’ın acil bağış çağrısına aile hekimlerinden destek

Geçtiğimiz gün Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan stoklarının alarm verme noktasına geldiği konusunda bir tweet attı ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık'ın soğuk havaların da etkisiyle kan bağışlarının azaldığını belirttiği bu çağrıya, aile hekimlerinden destek geldi. Aile hekimleri ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol hakkında bilgiler veren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yavuz Erden, "Biz zaten Kızılay ile, kan bağışının sürekliliği için bir protokol imzalamıştık. Başkanın bu çağrısı üzerine daha erken harekete geçeceğiz. Ayrıca Türkiye'deki bütün aile hekimleri olarak kan bağışı yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz gün Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan stoklarının alarm verme noktasına geldiği konusunda bir tweet attı ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık'ın soğuk havaların da etkisiyle kan bağışlarının azaldığını belirttiği bu çağrıya, aile hekimlerinden destek geldi. Aile hekimleri ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol hakkında bilgiler veren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yavuz Erden, "Biz zaten Kızılay ile, kan bağışının sürekliliği için bir protokol imzalamıştık. Başkanın bu çağrısı üzerine daha erken harekete geçeceğiz. Ayrıca Türkiye'deki bütün aile hekimleri olarak kan bağışı yapacağız" dedi.

Kızılay’dan acil çağrı… Kan bağışı stoklarında yarı yarıya azalma meydana geldiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, acil kan bağışı çağrısında bulundu. Kanın acil değil devamlı bir ihtiyaç olduğunu belirten Kınık’ın bu çağrısına aile hekimlerinden de destek geldi. Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yavuz Erden, “Aile hekimleri olarak kan bağışı yapacağız ve hastalarımızı da bu konuda yönlendireceğiz.”

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz Erden’in açıklaması şöyle:

“Kızılay ile daha önce ortak protokol imzaladık. Bu protokolle hem kan hem de kök hücre bağışçısı kazanımı için birlikte hareket etmeye karar verdik. Tüm Türkiye’de, bu proje çerçevesinde her bölgeyi temsil eden aile hekimleri var. Her temsilcimiz, illerindeki Kızılay sorumlusu ile koordine olacak ve orada kan bağışı için çalışmalar yapacak. Bu protokol hazırlıkları devam ederken Başkan’ın bu çağrısı da denk geldi ve çalışmalarımızı hızlandırdık.

Proje kapsamında öncelikle aile sağlığı çalışanları olarak bağış yapacağız ve sonrasında hastalarımızı da yönlendireceğiz. Böylelikle Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın çağrısına destek verirken bu bağışların düzenli olarak da yapılmasını planlıyoruz. Projenin devamında, kök hücre ve organ bağışının öneminini anlatmayı ve bu konudaki bilinci artırmayı da hedefliyoruz.”

İLGİLİ HABER Kızılay: Soğuk havalar, kan stoklarını yüzde 50 azalttı