Bu köpekler diyabet hastaları için eğitiliyor

Geçtiğimiz yıllarda, meme kanserini yüzde 100 tespit edebilen Alman çoban köpeklerine şahit olduk. Şimdi de köpekler şeker hastalarının hayatını kolaylaştırmak için eğitiliyor.

Bristol ve Dundee Üniversitesi’nden bilim insanları, kan şekeri düzeyleri düşmek üzere olan diyabet hastalarını uyaran köpekler eğitmeyi planlıyor. Bu köpekler hastayı önceden uyaracak ve ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlayacak.

Diyetisyen.com.tr'nin haberine göre, kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde veya düştüğünde vücudun metabolizmasında değişiklikler meydana gelir ve kişinin ter veya nefes kokularını değiştirebilir. Örneğin, tip 1 diyabetin bir komplikasyonu olan diyabetik ketoasidoz, kişinin nefesinin tırnak cilası gibi kokmasına neden olabilir. Köpeklerin son derece gelişmiş koku alma duyusu nedeniyle kan şekeri düzeyindeki değişiklikleri algılayabileceği düşünülüyor.

Bristol ve Dundee Üniversitesi araştırmacıları, kan şekeri düzeyleri çok düşük olduğunda bunu ortaya çıkarmak ve insanları uyarmak için köpekleri eğitmeyi planlıyor. 17 kişiden oluşan bir çalışmada başarılı sonuçlar elde edildi. Sonuçlar daha büyük grupların katılacağı araştırmalarla teyit edilecek.

Çalışmada kullanılan tıbbi algılama köpekleri İngiliz yardım kurumu Medical Detection Dogs tarafından eğitiliyor.