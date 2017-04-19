Kötü anıları sildirmek mümkün olacak!

Uzmanlar, beynin istenmeyen anılarını silmek için bir yol geliştirdi.

Tıp dünyasında çığır açan bu çalışmada, fareler üzerinde “korku ve tehdit” bağlantılı anılarla ilişkili olan beyin hücrelerini tespit edip, bu anıları silmeyi başardılar.

Mirror’da yer alan habere göre; Kanadalı bilim insanları, beyinden kötü anıları silen bir yöntem geliştirdiklerini, diğer hatıralara dokunulmadan sadece kötü anıları silebildiklerini açıkladı.

Toronto Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, beyinde milyonlarca hücre olduğunu belirten araştırmacılar, “Milyonlarca beyin hücresi arasında sadece bir avuç kötü anı var.

Bu kötü hatıraları diğer hücrelere zarar vermeden silmeyi başardık” açıklamasında bulundular.

Uzmanlar, başarıyla gerçekleştirilen bu deneyin, önümüzdeki yıllarda insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.

Bu yöntemin tecavüze uğrayan kadınlar, travma sonrası stres bozukluğu olan askerlere yardımının dokunabileceği belirtiliyor.

Bazı etik uzmanları ise; anıların, insanı oluşturan hayati bir parça olduğunu savunuyor.