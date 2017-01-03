Köylüsüyle evlenenler dikkat!

Türkiye'de çok fazla görülen akraba evliliği, genetik hastalıkların aktarılmasını kolaylaştırıyor. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Evlenip çocuk sahibi olmak isteyen ve aynı köyde yaşayan bireyler, çocuklarının sağlığı açısından mutlaka genetik olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Türkiye'de çok fazla görülen akraba evliliği, genetik hastalıkların aktarılmasını kolaylaştırıyor. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Evlenip çocuk sahibi olmak isteyen ve aynı köyde yaşayan bireyler, çocuklarının sağlığı açısından mutlaka genetik olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, aynı köyde yaşayan bireylerin akraba olma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyerek, “Evlenip çocuk sahibi olmak isteyen ve aynı köyde yaşayan bireyler, çocuklarının sağlığı açısından mutlaka genetik olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Aynı köyde yaşayan bireylerin 2-3 kuşak geriden mutlaka gen alışverişi yapmış olabileceklerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Murat Gök, “Daha kırsal bölgelerde hastalarımızın bize akraba olmadıklarını söylemesi yeterli değil. Hastaların ikisi de aynı köy doğumlu ise genetik hastalıklara dikkat etmesi gerekir. Aşağı yukarı 50-70 haneli bir köy düşünün. Dolayısıyla 2-3 kuşak geriye bakıldığında bu bireyler akraba olabilir” diye konuştu.

SOYAĞACINA BAKILMALI

Op. Dr. Gök, akraba olmak ile aynı köylü olmanın aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Aynı köylü olmak ve akraba olmak aynı kategoride değerlendirilebilir. Aynı köyde yaşayanlar birbirlerini akraba olarak bilmeyebilirler. Lakin dar bir popülasyonda yaşadıkları için tabii ki birbirleriyle genetik alışveriş olmuş olabilir. Soyağacı araştırılmalıdır. Dünyaya gelecek çocukların sağlığı için bu önemlidir” dedi.