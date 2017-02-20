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Limon ve sarımsağın faydaları

Limon ve sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. İki besin bir araya gelince de ortaya mucize çözümler çıkarıyor. İşte limon suyu ve sarımsağın kanıtlanmış faydası...
14:2020 Şubat 2017
Sağlık
Limon ve sarımsağın faydaları
Limon ve sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. İki besin bir araya gelince de ortaya mucize çözümler çıkarıyor. İşte limon suyu ve sarımsağın kanıtlanmış faydası...

Tüm damar iltihapları (vaskülir) tedavi ediyor, tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.

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Kolestrol ve lipidi düşürüyor zararlı yağların yakılmasını sağlıyor, kilo verdiriyor (bazal metabolizmayı hızlandırıp yağların yakılmasını sağladığı için iştahı açıyor, bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor.) Şekeri düşürüyor, pankreas’ın yenilenmesini sağlıyor.

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Böbrek ve safra taşlarını eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki şişkinlik ve tüm dokulardan ödemi kaldırıyor.

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Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu öldürerek mide ve oniki parmak bağırsağı ülserinin kesin tedavisini yapıyor.

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Tüm romatizmal iltihabı önleyip, her tür romatizmal ağrıları dindiriyor, kireçlenmeyi önlüyor. Eklem düzeylerinin yenilenmesini sağlıyor. Ağrıları kesiyor.

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Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerinin yenilenmesini sağlıyor. Sinirdeki aksiyon potansiyelini düzenleyip ileri-refleks hızını arttırıyor. Felçlere ve Vertigo’da fayda veriyor.

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Vücudun bağışıklık sistemini son derece kuvvetlendiriyor ve her türlü alerjiyi, özellikle damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden kesiyor. Kansere karşı tüm vücudu koruyor.

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LİMON SUYUNUN FAYDALARI BİTMİYOR

Taze limon suyu içerdiği antioksidant ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Cildinizi arındırır, Su içmek vücudu toksinlerden arındırır.

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Limonlu su içerseniz, içindeki C vitamini sayesinde kanınızdaki toksinlerden de arınırsınız. Ayrıca cildinizin kızarıklığını geçirir ve ince çizgileri de yok eder. Limonun en önemli faydalarından birisi de zihnimizi zinde tutmamıza yardımcı olması…

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Öğleden sonraları enerji kaybı mı hissediyorsunuz?
Experimental Biology and Medicine'da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor.

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Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafıza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.

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Zayıflamaya yardımcı : Ilık limonlu suyu düzenli içtiğimizde mide asitlilik oranı düzenlenir. Mide asidi yüksek olan kişiler sürekli bir şeyler yiyerek mideyi bastırma eğiliminde olurlar.

Son güncelleme: 14:2220.02.2017
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