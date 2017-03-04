Lösemiyi yendi, evine dönerken polisler eşlik etti

2.5 yıldır lösemi tedavisi gören Mustafa hastalıktan kurtulduktan sonra, ilk isteği polis aracına binip eve gitmek oldu.

Suriyeli 6 yaşındaki Mustafa Sincar, 2.5 yıl süren tedavi ardından lösemi hastalığından kurtuldu, en büyük arzusu olan polis aracı ile alınarak evine götürüldü.

Suriye’de yaşayan 4 çocukluk İbrahim ve Türkiye Sincar çifti, ülkelerini terk edip Adana’ya geldi. Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’ne yerleşen çiftin en küçük çocukları Mustafa rahatsızlandı. Yüksek ateş ve halsizlik görülen küçük çocuğun yapılan tahliller sonrasında lösemi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Sincar, özel bir hastanede tedaviye alındı ve 2.5 yıllık süreci ardından sağlığına kavuştu.

Mustafa Sincar’ın en büyük hayali ise polislerle tanışıp, ekip aracına binmek olduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, görevlilere taburcu olduğu gün hastaneden alınıp, evine kadar eskort eşliğinde götürülmesini istedi. Organizasyonu yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Motosikletle Yunus Timleri ile birlikte hastaneye geldi. Kapı önünde sıralanan Yunus Timleri, küçük Mustafa’yı kapıda karşıladı. Polisleri karşısında görün Mustafa Sincar, “Dualarım kabul oldu. Polis ekiplerini görmek istiyordum, ekip aracına binmek istiyordum. Teşekkür ederim” dedi.

Polislerle tek tek tokalaşan Mustafa Sincar’ın annesi Türkiye Sincar, “Mustafa polisleri çok seviyor, sürekli onlara selam verip, el sallıyordu. Hastanede tedavi gördü, iyi olunca polisler karşıladı. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi’nde görevli kadın polisin kucağında ekip minibüsüne binen Mustafa Sincar, ikinci büyük hayalinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

DHA