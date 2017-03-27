Muğla şivesi ile hastaneden nasıl randevu alınır?

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, hastanelerdeki yığılmaları önlemek için ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ (MHRS)’yi Muğla şivesi ile daha eğlenceli hale getirerek poliklinik kapılarındaki yoğunluğu azaltmak istiyor. Bu konuda yardım aldığı isim ise oyuncu Gülnihal Demir oldu.

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, hastanelerdeki yığılmaları önlemek için ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ (MHRS)’yi Muğla şivesi ile daha eğlenceli hale getirerek poliklinik kapılarındaki yoğunluğu azaltmak istiyor. Bu konuda yardım aldığı isim ise oyuncu Gülnihal Demir oldu.

Kamu hastanelerinde poliklinikler önünde yığılmaları önlemek ve yoğunluğu daha az seviyelere düşürmek amacıyla Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ‘Muğla şivesi' ile hazırladığı tanıtım filmini tanıttı. İki ayrı film tanıtan Genel Sekreterlik, önce Muğla şivesi ile hastaların internet ortamında nasıl randevu alabileceklerini slayt eşliğinde tanıttı.

Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince Yönetmenliğini Kenan Gürbüz'ün yaptığı tanıtım klibinde, Muğla şivesini en iyi konuşan ve dizilerin aranan ismi Gülnihal Demir'in rol aldığı tanıtım filmi yer aldı. 62'sinden sonra şöhreti yakalayan Muğlalı Gülnihal Demir, tanıtım filminde hasta rolünü oynarken, torununun okulda öğretmeni tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile internet ortamında randevu alması ve randevu saatinde hastaneye giderek sıra beklemeden muayene olması temsili olarak canlandırıldı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin Sağlık Bakanlığı'nca da tanıtım filmi olarak kabul edildiğini belirten Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himioğlu, “Merkezi randevu sistemini çalıştırmaya başlarken, çocuklarımızdan destek alarak okullarımız ile birlikte, Milli eğitimimiz ile birlikte proje yapalım istedik. Randevu ile birlikte gelen kişi sayısı arttığı zaman hastanelerdeki kalabalığı engelleyebilirsek, hem hizmet alan kişiler için, hem hizmet veren kişiler için çok daha nezih bir ortam oluşturabileceğiz” dedi.

MHRS tanıtım toplantısına katılan Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'da göreve başladığı günden bu yana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterinden kaç kişinin hastaneye randevulu sistem ile geldiği konusunda bilgi aldığını söyledi. Vali Çiçek, “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Murat Bey'den hastaneye gelmeden randevu sistemi ile kaç kişinin veya yüzde kaçının randevulu sistemi kullandığın sordum. Yüzde 25 civarında vatandaşlarımızın randevu sistemini kullandığını söyledi. Bugün bu rakamın yüzde 35'e kadar yükseldiğini söyledi. Yani demek ki her geçen gün artıyor. Bütün insanlarımızın randevu sistemini bilmesine, bilinçlenmesine bağlı. Eğer ne kadara çok o sistemi bilenimiz varsa ona göre o sistemi kullanırız. Hastanelerdeki yakınmaların çoğu hastanelerde zaman harcamaktan. Sağolsun burada tanıtım konusunda çalışan Gülnihal hamın ve diğer vatandaşlarımız var. Biz Muğla için bunu herkese yayalım, herkes bunu görsün. Daha sonra tüm Türkiye'mizde bu yaygınlaşacak” dedi.